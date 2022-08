Mercato: Galtier attend encore trois recrues au PSG

Après avoir confirmé l’arrivée de Renato Sanches, Christophe Galtier a indiqué qu’il attendait encore trois recrues dans les rangs du PSG au cours de l’été.

Le mercato du PSG encore loin d'être terminé. Christophe Galtier l’a lui-même déclaré en conférence de presse, ce jeudi. Après avoir confirmé l’arrivée de Renato Sanches, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur le nombre de recrues qu’il attendait encore avant la fermeture du matché le 1er septembre. Et il a été très clair: "trois".

"Je veux des joueurs très proches les uns des autres en terme de niveau"

Un par ligne? "On m’a posé une question: ‘combien’, je vous réponds: 'trois'", a-t-il répondu sans vouloir entrer dans le détail des profils recherchés. "Je vous réponds franchement: trois, a-t-il ajouté. Après, il y a la difficulté du mercato. C’est difficile. Je sais que le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) et la direction sportive, avec Luis Campos, travaillent énormément là-dessus. On n’est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, très proches les uns des autres en terme de niveau pour être performant tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence."

L’ancien technicien de Saint-Etienne, Lille et Nice n’a pas donné de noms, ni du moment où ces renforts pourraient rejoindre l’effectif. "Ces trois joueurs vont-ils arriver rapidement, plus tard ou pas du tout? Je ne sais pas. Je sais que le club met tout en œuvre pour avoir un effectif très compétitif."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Après les arrivées de Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et celle attendue de Renato Sanches, Paris ciblerait un joueur par ligne. En défense, Paris vise depuis plusieurs semaines Martin Skriniar mais le Slovaque semble désormais plus proche d’une prolongation avec l’Inter Milan.

Selon L’Equipe, le club vise aussi un autre joueur athlétique dans l’entrejeu avec une piste menant vers un milieu évoluant dans un championnat étranger avec une expérience en Ligue 1, sans que le nom ne filtre. Enfin, Paris pourrait chercher à combler le départ d’Angel Di Maria sur le front offensif. Bernardo Silva ferait partie des pistes potentielles. Une chose est sure, le club va encore bouger en août sur le marché des transferts.