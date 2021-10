PSG: Pochettino en dit plus sur les "problèmes personnels" d'Icardi, incertain face à Leipzig

En marge du club depuis qu’il est empêtré dans ses histoires de coeur, Mauro Icardi est incertain pour la rencontre du PSG contre Leipzig, ce mardi (21h, en direct sur RMC Sport 1) en Ligue des champions. Mauricio Pochettino, l’entraîneur, se donne jusqu’à ce soir pour prendre une décision le concernant.

Bien malin celui qui peut prédire la composition d’équipe du Paris Saint-Germain mardi contre Leipzig. Pour la première des deux rencontres qui attendent le club de la capitale face au club allemand en Ligue des champions, Mauricio Pochettino sera à la fois de Neymar, blessé, et de l’Argentin Angel Di Maria, qui va purger à cette occasion son troisième match de suspension. Pochettino a également émis des réserves sur la situation de Mauro Icardi, le seul avant-centre de son effectif, plongé depuis trois jours dans les tourments de l’amour, un psychodrame familial qui l’a une nouvelle fois empêché de s’entraîner ce lundi.

Icardi traverse une zone de turbulences

"Concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui, mais il est dans le groupe pour demain, a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. Nous verrons ce soir quelle est la situation et s'il peut jouer ou non." Icardi traverse actuellement une zone de turbulences sur le plan personnel, des problèmes exposées sur les réseaux sociaux par sa compagne et agente, Wanda Nara. Si Pochettino a laissé passer le sentiment qu’il pourrait jouer demain contre Leipzig, il est peu probable que ce soit le cas. Paris s’attend donc à déplorer un troisième absent de marque pour ce rendez-vous.

Seul Lionel Messi devrait être disponible du côté des Argentins, puisque le milieu de terrain Leandro Paredes, touché au quadriceps droit lors du dernier match de sa sélection, va lui aussi manquer la rencontre et sera même absent jusqu’à la prochaine trêve internationale. Concernant Sergio Ramos, qui se fait attendre depuis l’annonce de sa signature au Paris Saint-Germain, ce n’est plus qu’une question de temps. Encore quelques jours de travail individualisé, et le défenseur central espagnol devrait pouvoir prendre part aux entraînements collectifs avant de figurer dans le groupe du Paris SG.