PSG-Leipzig: Icardi encore absent de l’entraînement

Mauro Icardi, perturbé par des problèmes familiaux, n’a pas participé à l’entraînement du PSG ce lundi à la veille de la réception de Leipzig en Ligue des champions.

Perturbé par des soucis conjugaux avec son épouse Wanda Nara, Mauro Icardi ne figurait pas dans le groupe du PSG lors de l'entraînement collectif ce lundi matin. A la veille de la réception de Leipzig lors de la troisième journée des poules de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), cette nouvelle absence sème le doute sur la participation de l'attaquant argentin à la rencontre face au club allemand.

Déjà absent de la séance dominicale, avec l'autorisation du club francilien, Mauro Icardi s'était envolé à destination de Milan pour y rejoindre sa compagne et ses deux filles. Visiblement, l'Argentin de 28 ans n'a pas encore résolu tous ses ennuis familiaux.

Paris privés de plusieurs Sud-américains, Navas bien présent

Le PSG ne fait pour le moment pas état d'une quelconque blessure physique concernant Mauro Icardi. Mais son absence lors de la session collective dirigée par Mauricio Pochettino le rend de fait incertain pour le duel contre Leipzig. Une éventuelle absence de l'Argentin s'ajouterait aux forfaits de Sergio Ramos et Leandro Paredes.

Le défenseur espagnol n'est toujours pas apte à débuter avec Paris alors que le milieu argentin est rentré de sélection blessé. S'il a pu s'entraîner avec le reste de l'effectif parisien ce lundi, Angel Di Maria ne jouera pas non plus contre Leipzig. Le milieu offensif purgera son troisième et dernier match de suspension après le rouge reçu contre Manchester City en demi-finale en mai dernier.

Au rayon des bonnes nouvelles, les craintes autour de Keylor Navas semblent levées. Revenu de la trêve internationale avec un pépin à la hanche, le gardien costaricien s'est entraîné sans gêne apparente ce lundi matin.

Un temps incertain, le vétéran de 34 ans devrait donc bien pouvoir figurer dans le groupe du PSG face à Leipzig. De quoi relancer la concurrence avec Gianluigi Donnarumma et peut-être donner de nouveau maux de tête à Mauricio Pochettino pour constituer son onze de départ.