PSG en direct: "On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis", les premiers mots de Galtier en tant qu'entraîneur

"Je suis ému, oui. Je suis fier. Je suis arrivé il y a 45 minutes au Parc et c'est un symbole. Ici on dit "ici c'est Paris". Ca suscite des attentes de la part des spécialistes et des supporters. Il va falloir travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure ma responsabilité pour faire une grande saison, je m'y suis préparé. Si j'ai accpeté ce poste, c'est que j'en suis capable. Mais seul c'est difficile, ensemble on est beaucoupplus forts. Quand j'ai discuté avecLuis Campos, j'ai mis peu de temps à prendre ma décision. Sa présence a été un élément déterminant. Les échanges avec mon président ont fait que j'ai accapté avec beaucoup d'humilité mais détermination ce poste de coach du PSG. Il y a des attentes, des gens sceptiques... Mais je suis prêt à répondre à vos questions."