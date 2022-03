Mercato: comment les droits d’images pourraient jouer un rôle sur l'avenir de Mbappé

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé sa future destination. En plus de l'aspect sportif et financier, l'attaquant français pressenti au Real Madrid sera très attentif aux questions liées aux sponsors. Après avoir refusé de participer à une opération marketing avec l’équipe de France, la question des partenaires, également discutée avec la direction parisienne en vue d'une prolongation, pourrait avoir son importance à l’heure du grand choix.

Prolonger au PSG ou signer au Real Madrid ? Libre de s’engager avec son futur club depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé sa future destination. Si le champion du monde de 23 ans reste obnubilé par un projet ambitieux sur le plan sportif, une autre donnée pourrait peser à l’heure du choix. Mis en lumière avec son refus de participer à une opération marketing mardi avec l’équipe de France, la question des sponsors lui tient aussi à cœur.

Pour rappel, l'entourage du Parisien conteste la convention relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque international signe, avant sa première sélection, et qui contient notamment des obligations vis-à-vis des partenaires de la FFF. En échange de cet engagement, chaque joueur reçoit 25.000 euros par match disputé. Comme annoncé par RMC Sport, les opérations sponsoring sont aussi au centre des discussions avec la direction du PSG. Selon nos informations, le club de la capitale qui ne désespère pas de prolonger sa star s’est montré ouvert à la discussion avec une ouverture plus importante si un accord était trouvé entre les deux parties.

Un traitement plus avantageux au Real ?

Comme en équipe de France, au PSG, les joueurs ont l’obligation de participer à des journées de travail dédiées aux partenaires du club. Ils disposent aussi, dans leur contrat, de clauses empêchant d’avoir des partenaires économiques individuels concurrents de ceux du PSG, à l’exception des équipementiers.

Si la question des sponsors pourrait influencer Kylian Mbappé dans son choix de prolonger ou non au PSG, elle sera sera aussi étudiée de très près en cas de signature au Real Madrid. A ce sujet, la politique du club madrilène depuis les années galactiques, est de demander au joueur la cession de 100% de ses droits d’image. Ensuite le Real lui reverse 50%.

Depuis les années 2000, seul un joueur a pu obtenir un taux plus avantageux c’est Cristiano Ronaldo qui aurait obtenu environ 60% entre 2009 et 2018. Mais il semble inenvisageable que le Real Madrid soit prêt à céder 100% des droits car il considère que la marque Real Madrid donne de la valeur au joueur qui en tire donc bénéfice. Kylian Mbappé peut-il néanmoins obtenir un traitement de faveur à l’image de CR7 ? Le Real et Mbappé ont-ils déjà discuté de ces questions ? Et si, oui, ont-ils trouvé un accord ? Autant de questions qui restent à ce jour sans réponse.