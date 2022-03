Manchester United: Cristiano Ronaldo devrait bien rester la saison prochaine, même sans Ligue des champions

Selon le Telegraph, Cristiano Ronaldo devrait bien honorer sa dernière année de contrat à Manchester United la saison prochaine et ce, même si les Red Devils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo devrait bien tenir parole. Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2023, le Portugais devrait bien rester à Manchester United la saison prochaine et honorer sa dernière année de contrat, rapporte le Telegraph. Et ce, même si les Red Devils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions, eux qui viennent d'être éliminés par l'Atlético de Madrid en huitième de finale la semaine dernière.

En cas de non qualification, ce sera la première fois depuis 20 ans que le meilleur buteur de l'histoire du football que CR7 ne disputerait pas la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

Ronaldo veut croire en une meilleure saison

L'attaquant de Manchester United, au milieu d'une petite polémique lors de son retour au Portugal en marge du derby, n'a pas l'intention de déménager et espère la nomination d'un entraîneur permanent, ainsi qu'un mercato estival solide, pour réaliser une meilleur saison l'an prochain. Une bonne nouvelle pour Manchester United, qui pourraient perdre Edinson Cavani et Jesse Lingard, en fin de contrat en juin prochain, tandis que Marcus Rashford réfléchit à son avenir et Mason Greenwood est toujours écarté par le club après ses déboires judiciaires.

Le club cherche également un entraîneur, alors que Ralf Rangnick sera sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Et l'affaire pourrait être bouclée rapidement, c'est en tout cas le souhait de la direction. Deux dossiers sortent du lot, à savoir celui d'Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) et Mauricio Pochettino (PSG), tous deux éliminés en huitième de finale de la Ligue des champions.