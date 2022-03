Mercato: Gouiri ne "s'interdit pas" de rester à Nice la saison prochaine

L'attaquant niçois Amine Gouiri a affirmé à Nice-Matin qu'il pourrait rester sur la Côte d'Azur la saison prochaine. Il veut "marquer l'histoire de ce club".

C'est une information qui ravira tous les supporters de l'OGC Nice. Amine Gouiri, meilleur buteur du club cette saison a déclaré au cours d'une interview pour Nice-Matin ne pas s'interdire "de faire une troisième saison sous le maillot niçois." Arrivé à l'été 2020 en provenance de Lyon, son club formateur, l'attaquant n'a pas traîné pour se montrer performant. 16 buts et 8 passes décisives pendant l'exercice 2020-2021, déjà 12 réalisations pour 8 passes cette saison... Gouiri est une pièce maîtresse du club azuréen.

Gouiri veut "marquer l'histoire" de l'OGC Nice

Des clubs de haut standing européen étaient déjà venus prendre des renseignements à l'été 2021, mais le jeune Aiglon confie qu'il n'a "jamais envisagé de ne faire qu'une saison à Nice" et que "la question d'un départ ne s'est jamais posée" l'été dernier. Cette saison, Dortmund, l'AC Milan ou le Paris Saint-Germain, seraient intéressés par son profil selon Nice-Matin. Pour Nice, la concurrence sera donc féroce pendant le prochain mercato estival, et une qualification en Ligue des champions ne serait pas de trop pour convaincre son joyau de rester. "Ce serait le top pour ma progression de jouer la Ligue des champions avec Nice. L'an prochain, ce serait bien (de la jouer)", affirme l'attaquant de 22 ans.

Mais Gouiri, qui avoue "regarder les listes" de Didier Deschamps, reste concentré sur la fin de saison excitante qui attend les hommes de Christophe Galtier : "On gagne des matchs, on est en finale (de Coupe de France), on est 2e. On n'a jamais été aussi bien, les gens sont heureux. C'est une belle saison, elle peut devenir magnifique." Le natif de Bourgoin-Jallieu (69) a confié au média azuréen vouloir "marquer l'histoire de ce club". Et d'ajouter: "Peut-être que ce sera dès cette année."