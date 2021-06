Mercato: "Il reçoit des offres de grosses équipes", l'agent de Denayer met la pression à l'OL

Dans un entretien accordé à Sport/Voetbalmagazine, l'agent de Jason Denayer a affirmé que le défenseur de l'OL recevait des offres de grosses équipes. Selon lui, le Belge a toutes les cartes en main et pourra examiner les propositions avant de prendre sa décision.

L'Olympique Lyonnais s'apprête à gérer un nouveau dossier chaud. Sous contrat avec Lyon jusqu'en juin 2022, Jason Denayer va rentrer dans sa dernière année de contrat avec le club rhodanien. Si le défenseur belge avait indiqué que les discussions au sujet d'une prolongation avancaient bien en avril dernier, celle-ci n'est pas encore actée.

Dans un entretien accordé à Sport/Voetbalmagazine, l'agent du joueur, Jesse De Preter, a confié que plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt auprès de son client: "Denayer reçoit des offres de grosses équipes, mais il est sous contrat avec Lyon, qui également une équipe de haut niveau, pour encore une année. Il a toutes les cartes en mains."

Si un accord au sujet d'une prolongation n'est pas trouvé dans les prochaines semaines, l'OL pourrait être tenté de se séparer de son défenseur, sous peine de le voir partir librement l'été prochain.

Denayer peut "analyser les offres en toute tranquilité", affirme son agent

Actuellement avec la Belgique, qui disputera son deuxième match de l'Euro face au Danemark jeudi (18h), Jason Denayer devrait éclaircir son avenir en club dans les prochaines semaines.

Mais pour l'agent du joueur, le statut de l'international belge justifierait le choix d'attendre les offres et de les étudier: "Si vous êtes considéré comme le meilleur défenseur central de Ligue 1, vous pouvez attendre des offres, les analyser en paix et finalement les refuser si vous pensez que votre vie à Lyon est plus intéressante."

Nul doute que l'OL et son nouvel entraîneur, Peter Bosz, souhaiteront rapidement être fixés sur l'avenir de leur défenseur central pour s'épargner une situation similaire à celle de Memphis Depay, qui quitte le club librement et ne rapportera donc aucune indemnité au club rhodanien.