Mercato: Kolo Muani confirme qu'il quittera Nantes cet été

Auteur d'un doublé lors de la victoire renversante du FC Nantes vendredi face à Lens (3-2), en ouverture de la 18e journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani a fait le point sur son avenir à l'issue de la rencontre. Le jeune attaquant français partira libre en fin de saison.

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais c’est la première fois qu’il le dit aussi clairement. Buteur à six reprises cette saison en Ligue 1, dont un doublé réussi vendredi contre Lens (3-2) à la Beaujoire en ouverture de la 18e journée, Randal Kolo Muani quittera le FC Nantes à la fin de son contrat, en juin prochain.

"Est-ce que c’est ma dernière saison à Nantes ? Oui", a-t-il répondu quelques minutes après la victoire face aux Sang et Or, au micro d’Amazon Prime Vidéo. Il ne prolongera pas son contrat avec les Canaris, avec qui il s’est révélé la saison dernière en inscrivant dix buts en championnat. Débarqué sur les bords de l’Erdre en 2015 après être passé par plusieurs clubs de la région parisienne, il s'en ira donc libre, comme Léo Dubois, Adrien Trebel ou Batista Mendy avant lui, ces nombreux joueurs formés au club et partis sans aucune indemnité. Attiré par la Bundesliga, il avait déjà failli faire ses valises l’été dernier, mais Waldemar Kita avait repoussé les approches de Francfort.

Il n'a pas encore choisi son futur club

Son nom avait aussi été évoqué en Angleterre, du côté de Watford et Southampton, et à l'OL. Un intérêt que le joueur n’avait pas démenti auprès de RMC Sport : "Pourquoi pas Lyon ? J'ai tout simplement préféré rester à Nantes, confiait-il en octobre. J'étais en confiance, je voulais entamer une deuxième saison de L1 dans un club où je pourrai jouer. A Lyon, il y a beaucoup de joueurs, c’est une équipe qui joue l'Europe et a un gros effectif." Il ne devrait pas manquer de propositions dans les prochaines semaines, lui qui sera libre de négocier avec les clubs qu'il souhaite à partir du 1er janvier.

"Je n’ai pas fait mon choix, j’essaie de finir ma saison calmement, a précisé l'ancien international Espoirs sur Amazon Prime Vidéo. Je vais essayer d’y penser plus tard. Je vais tout donner sur le terrain." Il est aujourd'hui le deuxième buteur du FCN, derrière Ludovic Blas (sept réalisations) et Antoine Kombouaré aura bien besoin de ses services pour décrocher le plus vite possible le maintien. Avant la suite de la 18e journée ce week-end, Nantes occupe provisoirement la 10e place avec 25 points au compteur.