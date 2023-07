Mercato: Kondogbia révèle pourquoi il a choisi l'OM

Après trois années à l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia a décidé de revenir en France cet été en rejoignant l'OM. Il a expliqué les raisons de ce choix dans un entretien à L'Equipe.

Il est devenu le 30 juin dernier le premier renfort de l’ère Marcelino. Un coach qu’il a côtoyé à Valence lors de la saison 2018-2019. Passé également par Lens, le FC Séville, Monaco, l’Inter Milan, Valence et plus récemment l’Atlético, Geoffrey Kondogbia a dit oui à l’OM pour les quatre prochaines saisons. Une belle pioche pour le club phocéen au vu du statut et de l’expérience de l’international centrafricain (30 ans).

>> Toute l'actu du mercato en direct

S’il n’avait pas fait d’un retour en France une priorité absolue cet été, il a été séduit par le projet phocéen. "Ce qui m'a attiré, c'est l'OM. J'avais déjà des opportunités pour partir en Premier League, c'était une destination qui me plaisait beaucoup, mais quand l'OM s'est présenté, disons que cela a changé mes convictions", dit-il dans une interview donnée ce jeudi à L’Equipe.

"Quand l'OM te contacte, ça résonne en toi"

"C'est la passion de ce club, de cette ville, qui m'ont attiré. Quand on jouait au ballon dans le quartier, en bas de chez moi, à côté de Nandy (Seine-et-Marne), je me rappelle de beaucoup de maillots de l'OM, même si c'était l'époque de la domination de Lyon. On joue au foot pour les émotions, pour la passion, alors quand l'OM te contacte, ça résonne en toi", poursuit le milieu de terrain, qui a aussi été rassuré par le discours de Pablo Longoria et sa volonté de bâtir "une équipe compétitive".

Aligné en amical contre les Belges d’Eupen (0-1) et les Néerlandais de Waalwijk (1-0), il ne craint pas la concurrence fournie à son poste, avec Valentin Rongier, Jordan Veretout ou encore Mattéo Guendouzi. "C'est aussi pour cela que je suis venu à l'OM, cette passion, cette pression, assure-t-il. J'ai toujours été habitué à ça, j'ai besoin de cette dose d'adrénaline." Marseille débutera officiellement sa saison le 8 ou 9 août avec le troisième tour de qualification de la prochaine Ligue des champions.