Mercato: "Le foot, c’est ma passion", Zidane a "toujours" la flamme pour entraîner

Interviewé par Téléfoot pour ses 50 ans qu’il fêtera jeudi, Zinédine Zidane, un temps courtisé par le PSG la saison prochaine, dit vouloir à nouveau entraîner.

La parole de Zinédine Zidane est rare. Au centre de toutes les attentions lorsque le Paris Saint-Germain a pensé à lui pour succéder à Mauricio Pochettino, Zizou s’est exprimé ce dimanche dans l’émission Téléfoot. Invité à commenter les plus grands moments de sa carrière avant de souffler ses 50 bougies jeudi, le Ballon d’or 1998 n’a pas évoqué le PSG, un club qu'il ne rejoindra pas cet été. Mais celui qui est libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021 a en revanche rassuré ses fans. Oui, il a toujours envie de revenir sur un banc.

"J’ai envie de continuer dans cette voie"

Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait encore beaucoup de choses à apporter au football, l’ancien n°5 du Real Madrid a répondu : "Quelque chose oui. Encore." Et de poursuivre : "J’ai envie de continuer dans cette voie. C’est ma passion le foot." Relancé sur ses rêves à l’aube de la cinquantaine, il a en revanche été plus secret, assurant ne rêver "de rien" : "J’ai beaucoup rêvé. A 50 ans, je suis épanoui, je suis heureux, c’est le plus important. J’ai surtout une famille formidable, c’est le plus important." Du pur Zizou.