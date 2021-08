Mercato: Montpellier cible Germain en cas de départ de Laborde et Delort

Alors que Montpellier pourrait perdre ses deux principaux attaquants d'ici la fin du mercato estival, Gaëtan Laborde et Andy Delort, un joueur est déjà ciblé pour éventuellement les remplacer: il s’agit de Valère Germain, comme annoncé par L'Equipe.

Le visage de l’attaque montpelliéraine pourrait drastiquement changer d’ici la fin du mois d’août. Les deux buteurs Gaëtan Laborde-Andy Delort, qui font les beaux jours de la Paillade depuis 2018, sont tous deux courtisés par d’autres clubs et pourraient partir prochainement du MHSC. En cas de départ conjoint, leur remplaçant pourrait bien être Valère Germain, pour l’instant libre de tout contrat, comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport.

Joueur de l’Olympique de Marseille jusqu’au 30 juin dernier, Germain, 31 ans, est dans l’attente d’une opportunité dans un club de premier plan. L’attaquant était déjà en contact avec Montpellier après sa saison réussie à Nice (en 2015-2016), mais le salaire était un frein à l’époque, même si les contacts entre les deux parties n’ont jamais été rompus. Désormais libre, il représente une aubaine pour les Héraultais, qui ne sont pas prêts à payer d’importantes indemnités de transfert.

Delort vers Nice

Selon L’Equipe, Germain se serait même déjà mis d’accord avec Montpellier pour un contrat de trois ans, à 75.000 euros mensuels (soit quatre fois moins que ce qu’il touchait à Marseille). Mais son arrivée serait conditionnée aux départs de Laborde et Delort.

Pour Delort, 29 ans, c’est la piste niçoise qui semble la plus chaude. Sa venue est souhaitée par Christophe Galtier, qui ne s’en est pas caché en conférence de presse et l’Algérien serait intéressé.

"Je vais être très transparent. Dimanche soir, sur Amazon, on m’a parlé de Andy Delort. Je n’avais jamais entendu parler de Delort à Nice. J’ai posé la question à Julien Fournier (directeur du football à l'OGCN) qui m’a dit qu’il ne savait pas d’où cela sortait, a d’abord lancé l’entraîneur français avant d’enchaîner. Je lui ai dit: « est-ce que c’est une porte qui s’ouvre ? » Si oui, évidemment, je vais demander au club d’ouvrir un peu plus la porte. Je connais Andy Delort depuis longtemps, et lui connait bien la Ligue 1. Il a plus de maturité que nos attaquants et on ne peut pas faire la saison qu’avec un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche pour le profil", a révélé cette semaine Galtier en conférence de presse.

Pour Laborde, son nom circulerait dans plusieurs clubs, notamment à Séville ou à West Ham ou au Zénith Saint-Pétersbourg, sans qu’une transaction se soit concrétisée pour le moment.