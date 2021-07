Valère Germain, Draxler, Dagba… les enchères inattendues à Los Angeles d’objets de joueurs de Ligue 1

Loin derrière le maillot de Zidane vendu à 108.800 dollars (92.000 euros) aux enchères à Los Angeles dimanche, d’autres maillots de footballeurs de Ligue 1 ont été mis en vente dont celui de Valère Germain, alors à Monaco.

Même à Los Angeles, la cote des joueurs de football reste élevée. La vente aux enchères intitulée "Sports Legends" par la maison Julien’s Auctions réservait plusieurs maillots ou objets ayant appartenu à des joueurs de football bien connus, parmi les 745 lots mis en vente. Un maillot de Zinédine Zidane préparé pour la finale de la Coupe du monde 1998 entre la France et le Brésil (3-0) a été cédé à 108.800 dollars (92.000 euros). Un autre porté par Michel Platini en 1980 avec l’équipe de France a été vendu 7.500 dollars (6.300 euros) après avoir fait l’objet de huit offres.

Les enchères ont flambé notamment pour le ballon de la finale du Mondial 1994 à 10.500 dollars (9.000 euros) ou un maillot de Naples signé par Maradona (12.800 dollars, 10.900 euros)). Il y avait aussi plusieurs objets en provenance de la France et de Paris. Un maillot porté et signé par Zlatan Ibrahimovic de la saison 2014-2015 a été attribué à 2.500 de dollars (2.100 euros). Les prix ont presque doublé pour un autre du Suédois de la finale de la Coupe de France en 2015-2016 (4.480 dollars soit 3.800 euros).

Le maillot de Germain à 85 euros

Un maillot de David Luiz (2014-2015) signé par toute l’équipe du PSG est parti à 576 dollars (489 euros), un peu plus que celui d’Edinson Cavani (2018-19, 512 dollars, 435 euros), que les chaussures de Timothy Weah et de Julian Draxler (192 dollars chaque paire, 163 euros) ou que le maillot de Colin Dagba 2019-20, 187.50 dollars (159 euros).

Les enchères sur le maillot de Valère Germain © Capture Julien's Auctions

Une veste d’entraînement de Kylian Mbappé (2019-20) a été vendue 768 dollars (652 euros). Le montant nettement grimpé pour un maillot de la saison dernière (2.500 dollars, 2.100 euros). Un autre joueur de Ligue 1 plus inattendu a fait son apparition lors de ces enchères: Valère Germain. Un maillot de Monaco porté par l’attaquant lors du quart de finale de Coupe de France en 2014-2015 figurait parmi les enchères. Estimé entre 400 et 600 dollars (entre 339 et 509 euros), il est parti à 100 dollars (85 euros). Ce jour-là, le joueur actuellement sans club après son départ de Marseille n’était pas entré en jeu.

Giroud, Benzema, Neymar...

De nombreux autres articles de football apparaissent dans cette liste. Il y avait notamment un maillot d’Olivier Giroud à Arsenal (2014-2015, vendu 576 dollars, 489 euros), un autre du Real Madrid extérieur porté par Benzema (2019-2020, 1.280 dollars, 1.087 euros) ou un pantalon d’entraînement de Neymar avec le Brésil, cédé à 2.240 dollars (1.900 euros).