Metz: Antonetti fait le point sur son avenir et dénonce "des conneries"

Très remonté, Frédéric Antonetti a tenu à démentir ce vendredi des informations parues dans la presse au sujet de son avenir. L'entraîneur du FC Metz a dénoncé "de la désinformation".

Il tenait à mettre les choses au point. En conférence de presse ce vendredi avant le match contre Montpellier dimanche (15h, 35e journée de Ligue 1), Fréderic Antonetti a souhaité démentir les informations parues dans la presse ces derniers jours. Certains médias évoquaient un possible changement de poste pour le coach corse au sein du FC Metz la saison prochaine.

"Des conneries (il coupe le journaliste). Que des conneries ! Ce n’est pas du journalisme, c’est de la désinformation, a lâché l’entraîneur des Grenats face aux médias. En ce qui me concerne, que des conneries. Le journaliste doit bien informer et dire les choses. Il ne faut pas penser pour moi. Je suis assez grand garçon pour penser par moi-même, ne vous inquiétez pas."

"C'est le président qui décide"

Au sujet de son avenir, le coach de la lanterne rouge de Ligue 1 est resté évasif. "Je ne vous le dirai pas là. J’ai encore deux ans de contrat, c’est le président (Bernard Serin) qui décide pour l’année prochaine, a-t-il martelé. Moi, aujourd’hui, je suis entraîneur, j’entraîne. Voilà. Il faut discuter, les conditions, voir si on a l’équipe pour remonter tout de suite. Moi, ce qui me désole, c’est de finir sur un échec. Ça me désole vraiment. Après il faut discuter. J’ai deux ans de contrat. Si le président me dit: tu restes entraîneur, je reste entraîneur et on fera le maximum pour remonter."

Le FC Metz, bon dernier du championnat avec sept points de retard sur la place de barragiste occupée par Saint-Etienne, peut tomber en Ligue 2 dès la fin de cette journée de Ligue 1 en cas de résultats défavorables. Les joueurs d'Antonetti n'ont plus gagné le moindre match depuis le 16 janvier (1-0 à Reims).