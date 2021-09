Metz: deux ans après son accident, Cabit a l'espoir "de remarcher"

Victime d'un grave accident de la route en novembre 2019, Manuel Cabit a donné de ses nouvelles alors qu'il poursuit sa rééducation à Paris. Le joueur de Metz l'assure : il se sent toujours "footballeur" malgré 22 mois sans jouer.

Manuel Cabit garde espoir. Près de deux ans après son accident de la route, le joueur messin a donné des nouvelles dans les colonnes du Républicain Lorrain. "Je vais très bien, je progresse de jour en jour. C'est vrai que c'est long, que ce n'est pas facile tous les jours, mais je me bats et je ne lâche rien." Absent des pelouses de Ligue 1 depuis le 2 novembre 2019 et un match nul face à Montpellier (2-2), le défenseur du FC Metz s'est fixé des objectifs. "Comme je l'ai dit, j'ai des améliorations donc j'ai espoir de remarcher. Et pourquoi pas, c'est mon côté un peu fou, de reprendre le foot. J'ai ça dans un coin de ma tête. J'y crois et je travaille pour."

Cabit se sent "toujours footballeur"

Actuellement en rééducation à Paris, le Martiniquais de 28 ans assure se sentir "toujours footballeur, même si je ne suis pas sur le terrain et que je peux pas marcher pour l'instant. Je suis toujours footballeur de Metz." Grièvement blessé aux jambes le 3 novembre après un accident survenu sur l'A4, au niveau d'Ormes, dans la Marne, Manuel Cabit n'a pas eu autant de chance que son coéquipier de l'époque, Kévin N'Doram, sorti indemne du choc.

Le numéro 28 messin, dont le pronostic vital n'était pas engagé, avait été transporté au CHU de Reims avec une "insensibilité des membres inférieurs" selon une source proche du dossier, avant de quitter l'établissement quinze jours plus tard. Jugé au tribunal correctionnel le 15 décembre 2020, Kévin N'Doram avait été condamné à un an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et une suspension de permis. Actuellement blessé à la clavicule, l'ancien international espoir est out jusqu'à la mi-octobre.