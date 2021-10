Metz: Jemerson a signé jusqu’à la fin de la saison

Avec une 18e place et une seule victoire en neuf matchs, le début de saison du FC Metz ne se déroule pas de la meilleure des manières. Peu solide, la défense du club grenat va pouvoir compter sur un renfort expérimenté puisque Jemerson s’est engagé jusqu’à la fin de la saison.

En grande difficulté cette saison avec une triste 18e place au classement, le FC Metz n’a pas voulu attendre le mercato hivernal pour renforcer son effectif. Libre de tout contrat depuis son départ des Corinthians, Jemerson (29 ans) fait son grand retour en France. Une arrivée qui devrait ravir l’entraineur Frédéric Antonetti, qui s’inquiétait des conséquences du départ de nombreux joueurs de l’effectif, comme les défenseurs Dylan Bronn (Tunisie) et Boubacar Kouyaté (Mali), pour la CAN qui aura lieu en janvier prochain. "En défense centrale, c’est vrai qu’on a des soucis. Et je vois la Coupe d’Afrique des Nations arriver", avait-il déclaré en conférence de presse il y a quelques jours.

Un renfort expérimenté pour les Grenats

Mis à l’essai par le club depuis plusieurs jours, Jemerson a su convaincre les dirigeants et le staff du club de compter sur lui jusqu’à la fin de la saison. Le Brésilien aura la tâche de solidifier une défense qui a encaissé 19 buts depuis le début de la saison. Celui qui jouait au Brésil la saison passée ne devrait pas avoir de mal à s’adapter au championnat français, puisque le joueur de 29 ans a passé plusieurs années à Monaco (de 2016 à 2020) où il avait longtemps été titulaire aux côtés de Kamil Glik, dans la charnière centrale du club de la Principauté.

Dans un communiqué annonçant son arrivée, le FC Metz s’est déclaré enthousiaste à l’idée d’accueillir un élément aussi expérimenté (153 matchs avec Monaco dont 22 en Ligue des champions): "Le club grenat est heureux d’accueillir dans ses rangs Jemerson, défenseur central libre de tout contrat, qui s’est engagé jusqu’en juin 2022. Libre de tout contrat, Jemerson tentera d’apporter sa riche expérience en défense centrale à la formation mosellane".