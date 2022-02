Metz: la stat terrible d'Antonetti, encore exclu contre Lille

Après une vive altercation avec Sylvain Armand, Frédéric Antonetti a été exclu en fin de match lors du nul entre Lille et Metz (0-0) vendredi en Ligue 1. C'est déjà la troisième fois cette saison que l'entraîneur messin prend un carton rouge.

"Quand on m'agresse, je réponds. J'ai pris le rouge mais je ne me laisse pas faire sur un terrain." Frédéric Antonetti a fait le show vendredi en conférence de presse. Remonté un peu contre tout le monde, l’entraîneur du FC Metz a tenté de justifier sa grosse altercation avec le coordinateur sportif du Losc, Sylvain Armand, lors du nul entre les deux équipes en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (0-0). Dans une fin de match très tendue, marquée par l’exclusion plutôt sévère du Lillois Edon Zhegrova, les deux hommes en sont venus aux mains et ont dû être séparés. Le Corse a été exclu.

Déjà exclu contre Reims et Paris

"Est-ce que vous croyez que le président de Lille (Olivier Létang) et son coordinateur sportif doivent être à deux mètres de moi dans la surface pour mettre la pression sur le quatrième arbitre ? Je dois faire le beauf de service... (aux journalistes). Vous adorez les entraîneurs BCBG. En France, vous n'aimez que les BCBG", a-t-il fulminé en conférence de presse. Comme le rapporte Opta, c’est déjà la troisième fois qu’il prend un carton rouge cette saison. C'est plus que tout autre entraîneur de Ligue 1.

Le 22 août dernier, il avait exclu face au Stade de Reims (1-1) après s’être emporté contre le corps arbitral. Il avait encore perdu ses nerfs le 22 septembre lors de la défaite concédée sur le fil par son équipe face au PSG (2-1). Il n’avait pas digéré le rouge reçu par Dylan Bronn dans les dernières minutes et avait invectivé l’arbitre. "Tu es nul, tu es nul !" avait-il répété à Jérémie Pignard, en agitant ses deux poings, feignant de se battre avec lui. La commission de discipline de la LFP avait été plutôt clémente avec lui en lui infligeant un match ferme de suspension.