Metz: "Mes joueurs gagnent à être connus", se satisfait Antonetti

Victorieux ce samedi après-midi à Bordeaux (2-1), l'entraineur du FC Metz, Frédéric Antonetti a tenu à relever la bonne attitude de ses joueurs. Un groupe qui est "récompensé", estime le coach messin, par une cinquième place au classement de la Ligue 1.

"C'est une victoire largement méritée". Frédéric Antonetti ne cache pas sa joie après la victoire du FC Metez à Bordeaux (2-1), ce samedi après-midi. "On a raté notre entame, mais les joueurs ont dominé de la 20e à la 92e minute", analyse l’entraîneur de Metz, qui estime que la victoire "aurait pu être plus large sans les arrêts de Costil".

En seconde période, les Messins sont allés chercher la victoire après l’égalisation, avant de s’accorder le but de la délivrance dans le temps additionnel. Antonetti reconnait alors que son équipe "est très solide défensivement même si on a pris un but que l'on peut éviter. Je ne me rappelle pas que notre gardien ait fait un arrêt".

"Tout reste possible" au classement

Avec une deuxième victoire d’affilée à l’extérieur, le coach du FC Metz a tenu à relever la bonne attitude de son équipe actuellement: "On a un groupe qui ne rechigne pas à l'entraînement. Ils sont récompensés. Il y a aussi de bons joueurs, ils s'affirment, ils gagnent à être connus", souligne Antonetti.

Provisoirement à la cinquième place du championnat de France, Metz peut donc prétendre à une qualification en Ligue Europa: "aujourd'hui, entre la cinquième et la 13e place, ça se joue à pas grand-chose. Tout reste possible", avoue Antonetti qui se "concentre sur le prochain match. Ce n'est pas que je n'ai pas d'ambitions mais par expérience, il faut rester les pieds sur terre" en vue de la réception d’Angers mercredi prochain.