Metz-OM: "Pourquoi ne pas montrer l'image?", Di Meco s'interroge sur le but annulé de Rongier

Lors du Super Moscato Show ce mercredi sur RMC, Eric Di Meco a déploré l'utilisation du VAR lors de Metz-OM, vendredi en Ligue 1 (2-2). L'assistance vidéo a annulé un but à Valentin Rongier, le milieu de terrain marseillais, mais l'image qui a permis à l'arbitre de prendre sa décision n'a pas été diffusée à la télévision. De quoi provoquer l'incompréhension de notre consultant.

L'OM a été tenu en échec à Metz vendredi dernier en Ligue 1 (2-2) et un but phocéen a été annulé par l'arbitrage vidéo. Alors que l'équipe de Marcelino menait 1 à 0, le VAR n'a pas accordé la réalisation de Valentin Rongier pour une faute sifflée sur Ismaïla Sarr plus tôt dans l'action (55e).

Lors du Super Moscato Show ce mercredi sur RMC, Eric Di Meco a fustigé l'utilisation du VAR dans le football professionnel. " On m'a expliqué que ça allait gommer les injustices, fluidifier le jeu et éviter les débats. On nous a vendu une uniformité. On peut faire un bilan depuis le temps. Il y a les deux derniers matchs de l'OM mais ça vaut pour toutes les équipes, n'importe quel supporter aura des exemples contre son équipe qui sont terribles", a déploré notre consultant.

Au moment de l'action, le banc de l'OM a été plongé dans l'incompréhension. Sur les images à la disposition du public, la faute ne semblait pas suffisamment évidente pour provoquer l'annulation. Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l'arbitre professionnel, a expliqué mardi que le VAR disposait d'images qui n'ont pas été diffusées.

"Il a fallu trois jours pour nous expliquer..."

Pour Stéphane Lannoy, qui a regardé le match à la télévision, il y a eu "un contact avéré" après visionnage des images. "Il y avait des volontés de communiquer, on était content. M. Lannoy, au premier incident, on ne le trouve pas et il a fallu trois jours pour nous expliquer, regrette Di Meco. Il a même parlé d'images qui ne sont pas diffusées à la télévision. Pour lui, il n'y a pas faute devant sa télévision mais une image cachée montre une faute... Elle n'est pas cachée aux arbitres mais s'il y a de la transparence, pourquoi ne pas la montrer?"

"Quand tu entends ça et que tu es supporter parano, tu te dis: 'Mais comment, on nous cache des images, mais pourquoi?' C'est que cette image ne doit pas être si significative que ça, a ajouté le vainqueur de la Ligue des champions 1993. Il y a un problème d'uniformité, même si le VAR règle certains problèmes d'escroqueries monumentales." Sorti par le Panathinaïkos à l'issue du troisième tour préliminaire de Ligue des champions, l'OM disputera cette saison la phase de groupes de Ligue Europa. Samedi (17h), Marseille retrouvera le Vélodrome pour un match de la troisième journée de Ligue 1 contre Brest.