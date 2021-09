Metz-PSG: la belle anecdote de Pochettino sur Hakimi, pétri de "bonnes intentions"

En conférence de presse après un succès à Metz arraché en fin de match grâce à une nouvelle inspiration du Marocain Achraf Hakimi, auteur d’un doublé, le coach du PSG, Mauricio Pochettino, s’est arrêté sur la prestation du héros de la soirée.

L’homme du match, forcément. Auteur d’un doublé, Achraf Hakimi a offert la victoire au Paris Saint-Germain derrière un superbe enchaînement de sa part en concluant une action initiée par Neymar d’une superbe frappe enroulée du pied gauche (90+5e). Une nouvelle fois récompensé de sa débauche d’énergie et de son esprit offensif, Hakimi s’impose pour l'instant comme la meilleure recrue du Paris Saint-Germain.

>> Revivez Metz-PSG (1-2)

Souvent dangereux

"Je suis content pour lui, c'est un très bon garçon et un joueur qui nous apporte beaucoup et pas seulement des buts, s’est réjoui Mauricio Pochettino, sincèrement content pour son latéral droit. Ce qu’il travaille dans son couloir, défensivement et offensivement... Marquer c'est important pour l'équipe et pour lui. Hier, je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit 'très bien'. Et il m'a dit: 'Et vous coach? J’étais surpris. Il m'a dit 'On ne vous demande jamais'. C'est le premier à avoir de bonnes intentions."

Hakimi, dont l’influence sur le jeu parisien ne cesse de croître depuis qu'il est arrivé, a récompensé la ténacité du PSG, dominateur sans être dangereux pendant longtemps, mais qui n’a jamais cessé d’attaquer pour arracher la victoire, jusqu’à ce but d’Hakimi. L’arrière droit avait déjà ouvert le score en début de match (5e).

Mathieu Udol avait repoussé une première fois sur sa ligne une frappe de Mauro Icardi, il était en revanche trop court pour repousser celle d’Hakimi. Ce qu’il fit, mais à l’intérieur de son but cette fois, ce que la montre connectée de l’arbitre était venu confirmer, grâce à la Goal Line Technology.