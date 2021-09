Metz-PSG: Rothen "adore" le côté chambreur de Mbappé et tacle Antonetti

Dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur la fin du match houleuse entre le FC Metz et le PSG (1-2) mercredi pour le compte de la 7eme journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par les petites provocations de Kylian Mbappé envers Alexandre Oukidja et l’expulsion de l’entraîneur des Grenats, Frédéric Antonetti.

Ambiance électrique à Saint-Symphorien. Si le Paris Saint-Germain est venu à bout du FC Metz (1-2) mercredi soir, les Parisiens ont dû attendre le bout du temps additionnel pour s’imposer grâce à un deuxième but personnel d’Hakimi. Mais la fin de rencontre a aussi été marquée par des grosses tensions, notamment entre Kylian Mbappé et Alexandre Oukidja.

Des mots ont été échangés et la situation a même dégénéré quand Neymar a défendu son partenaire en bousculant le gardien des Grenats. Furieux, ce dernier ne décolérait pas et n’a visiblement pas du tout aimé l’attitude du champion du monde français, entre arrogance et provocations, notamment sur un tir qui a failli le lober involontairement alors que le ballon aurait dû être logiquement rendu à l’équipe messine.

"Sa réaction après le match ? J’adore !"

Cible des critiques pour son comportement, Kylian Mbappé a néanmoins trouvé un défenseur en la personne de Jérôme Rothen : "Sa réaction après le match ? J’adore, s’est exclamé le gaucher dans Rothen s’enflamme sur RMC. Pour moi, c’est l’essence même du foot ! Un match de compétition, tu as envie de le gagner, d’être le meilleur. Par moment c’est compliqué donc tu fais preuve de chambrage. Quand tu chambres, tu peux dégager de l’arrogance comme Kylian. Très souvent, il dégage de l’arrogance quand il est comme ça. Quand tu chambres, il faut accepter aussi d’être chambré."

Si Rothen comprend Mbappé, il ne comprend pas en revanche les critiques de Frédéric Antonetti, expulsé en fin de rencontre pour s'en être pris de façon trop virulente à l'arbitre : "Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé, avait soufflé l’entraîné de Metz. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble." Un tacle qui ne passe pas pour Jérôme Rothen. "Fred Antonetti ne devrait pas parler d’humilité, sinon on va analyser tout son comportement depuis le début de sa carrière et on va se rendre compte si lui a fait preuve d’humilité ou pas", conclut le membre de la Dream Team.