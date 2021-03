Metz-Rennes: Doku, premier but et... premier carton rouge direct

Si Jérémy Doku a marqué son tout premier but en Ligue 1 lors de la victoire de Rennes à Metz (1-3) ce samedi lors de la 30e journée de la saison, il a aussi reçu son premier carton rouge direct en carrière.

On n’arrête plus l’équipe de Bruno Genesio. Rennes a remporté ce samedi son deuxième match consécutif après une belle prestation collective sur le terrain de Metz (1-3) lors de la 30e journée de Ligue 1. Un succès capital dans la course à une qualification en Ligue Europa, qu’il doit en partie à son attaquant Jérémy Doku (18 ans), lequel a vécu une après-midi contrastée.

Arraché à Anderlecht contre 28 millions d’euros lors du dernier mercato estival, le Belge a attendu le 20 mars pour inscrire son premier but avec le Stade Rennais en championnat. Trouvé sur un centre un retrait de Martin Terrier, le Belge a parfaitement conclu d’une frappe croisée du droit (0-1, 18e), débloquant ainsi son compteur à l’occasion de sa 24e apparition en L1.

Doku expulsé au retour des vestiaires

Si Rennes a rapidement doublé la mise grâce à un penalty transformé par Martin Terrier (0-2, 38e) pour prendre définitivement l’avantage, Metz a beaucoup mieux fini, sauvant l'honneur avec un but tardif (90e), dans la foulée de la troisième réalisation rennaise, signée Guirassy (88e). Et Jérémy Doku en est là aussi la cause. Coupable d’un excès d’engagement, pied en avant, lors d’un duel avec Thomas Delaine, l’international belge aux cinq sélections a été logiquement sanctionné d’un carton rouge direct (0-2, 51e). Le premier de sa carrière. Plus habitué à subir les fautes, Jérémy Doku avait déjà été expulsé une fois avec Anderlecht, mais après deux jaunes.

Rennes se relance dans la course à la Ligue Europa

Ce samedi, le joueur du Stade Rennais sera donc passé par toutes sortes d'émotions. De la joie pour commencer avec son premier but en Ligue 1. Puis la frustration ensuite, avec son expulsion. La libération, enfin, avec la victoire ô combien importante du club breton face aux Grenats. Huitième avant ce match, Rennes profite de son succès pour doubler les Mosellans au classement du championnat. Avec 44 points, l’équipe entraînée par Bruno Genesio accuse désormais une seule longueur de retard sur l’OM et le top 5 avec le déplacement des Marseillais à Nice ce samedi.