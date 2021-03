PSG: Verratti lance les chocs contre Lyon, Lille et Munich

Marco Verratti a fait preuve de confiance ce samedi à la veille du déplacement du PSG à Lyon lors de la 30e journée de Ligue 1. Le milieu italien veut gagner avant de l’enchaînement de gros rendez-vous pour le club parisien face au LOSC et au Bayern.

Tenant du titre en Ligue 1, le PSG doit cravacher pour conserver son bien. Deuxième à trois points de Lille, le club francilien doit l’emporter ce dimanche contre Lyon dans un choc décisif pour le sprint final. Surtout, une victoire lancerait idéalement les Parisiens avant de défier le LOSC en championnat et le Bayern en Ligue des champions lors des prochaines semaines. Et ça, Marco Verratti et ses partenaires l’ont bien compris.

"Après le tirage, on était content car on veut jouer ces matchs. On va enchaîner des gros matchs. Il faut se confronter aux meilleurs pour être les meilleurs, a expliqué le milieu italien ce samedi face à la presse. On a des objectifs très élevés à l’extérieur et aussi à l'intérieur du groupe. On sait que l'on est une très grande équipe et il ne manque pas beaucoup pour être la meilleure. […] C'est très bien de jouer et d'enchaîner ce type de matchs à partir de celui contre Lyon. C’est un match de championnat mais c’est un match très important. Ensuite, on aura la trêve puis le match contre Lille et le Bayern Munich. Ce sont aussi de grands matchs pour les supporters et nous devons rester proches. Nous devons croire en nous, il faut bien s'entraîner et être à 100% pour donner le maximum."

Verratti: "On n'a pas peur et on est excité"

Impatient à l’idée d’affronter un concurrent direct pour le titre, l’international italien aux 38 sélections a aussi rappelé comment Paris savait se transcender dans les grands rendez-vous.

"On a produit de gros matchs comme la victoire face à Manchester à Old Trafford, si on ne gagnait pas on était dehors. On a gagné aussi contre Leipzig à la maison. On a déjà gagné des grands matchs, on a toujours fait bien, a encore estimé Marco Verratti. […] On se sent très confiant pour chercher à gagner chaque match. On sait aussi que les autres équipes en face, leur objectif c’est aussi de gagner les grands matchs ou de gagner la Ligue des champions comme le Bayern. C'est pour cela que ce sont de grands matchs. On n'a pas peur et on est excité de jouer ce type de matchs et de donner tout ce que l’on a pour montrer que l’on est meilleurs."

Verratti ravi du retour de Neymar

Replacé au poste de numéro 10 depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, "Petit Hibou" s’y sent bien et se montre utile à l’équipe parisienne. Mais selon lui, le leader technique reste Neymar. Même si le Brésilien n’a pas joué depuis le 10 février et le match de Coupe de France face à Caen.

"Je le trouve toujours très fort. C'est Ney. Même s'il reste trois, quatre ou cinq semaines dehors, il est quasiment toujours le meilleur aux entraînements, a enfin lancé Marco Verratti. C'est un joueur qui techniquement est incroyable et il ne perd rien. On est très content de le revoir. Je pense que c'est le joueur le plus important pour nous. Il apporte beaucoup de confiance à l'équipe. J'espère qu'il va vite retrouver sa forme optimale pour nous aider dans cette fin de saison."

Le retour de la star brésilienne va faire un bien fou au PSG alors que le club de la capitale va jouer son avenir en Ligue 1 contre Lyon ce dimanche puis face à Lille après la trêve internationale (le 3 avril). Neymar sera particulièrement attendu pour les quarts de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich les 7 et 13 avril.

>> Bayern-PSG c’est le 7 avril en direct à 21h sur RMC Sport 1