Metz-Saint-Etienne: le manque de visibilité du chef d’œuvre de Khazri agace sur les réseaux sociaux

Si l’attaquant de Saint-Etienne, Wahbi Khazri, a inscrit un but d’anthologie avec un lob de 68m face au FC Metz (1-1) samedi lors de la 12eme journée de Ligue 1, ce chef d’œuvre n’a pas été officiellement relayé en vidéo sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires négatifs. Notamment contre la Ligue.

C’est une vidéo d'un but exceptionnel qui est presque passée inaperçue. En tout cas sur les réseaux sociaux. Samedi après-midi, lors du match de la 12eme journée de Ligue 1 entre Metz et Saint-Etienne (1-1), Wahbi Khazri a réalisé un véritable exploit en égalisant sur un lob phénoménal de 68 mètres. Un but d’extraterrestre énormément commenté mais pas visible sur les réseaux sociaux via les comptes de Free et Amazon Prime. Le géant Américain, principal diffuseur de la Ligue 1 et de la rencontre de samedi à Saint-Symphorien, n’a pas l’autorisation de relayer les buts sur ses comptes Twitter ou Instagram. De même pour Free. Et la LFP alors ? Selon nos informations, la Ligue souhaite protéger ses droits et s’oppose à la diffusion d’extraits des matchs sur les réseaux sociaux.

La LFP moquée sur les réseaux

Pour mettre en avant ce but historique (c’est le but le plus lointain inscrit en L1 depuis qu’Opta recense les stats en 2006), la LFP a posté une illustration sommaire qui se résume à un trait sur un terrain. Une publication qui a provoqué de vives réactions : "Cette image va bien plus mettre en valeur la Ligue 1 que la vidéo du but c’est certain", "Envoyez un stagiaire à la NBA si vous voulez vendre la L1."

La NBA, l'exemple à suivre

Depuis le chef d’œuvre de Khazri, la comparaison avec la league US de basket est montrée comme un modèle de promotion sur les réseaux. Une façon aussi de pointer du doigt (et de souvent de railler) les défaillances de Ligue dans ce domaine : "La NBA autorise la réutilisation des séquences courtes sur les réseaux sociaux afin d’attirer le plus grand nombre possible, a écrit sur Twitter Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du sport. Quant à la LFP, elle dessine."

Pour le journaliste de L’Equipe, Vincent Duluc "la LFP peut tenir tous les discours du monde sur la L1 et son développement à l’international, si on ne peut pas voir en boucle le but de Khazri sur les réseaux sociaux, ça reste du vent. C’est contre-productif, et le montant actuel des droits ne le justifie pas." Pour ceux qui seraient passés à côté, la LFP et les clubs pourront mettre les images du but de l'année à partir de ce lundi.