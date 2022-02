"Moi j’ai dit stop à 32 ans...", Platini tacle Ronaldo et Messi sur la gestion de leur carrière

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport ce vendredi, l’ancien numéro 10 des Bleus et de la Juventus Michel Platini n’est pas tendre avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le deux stars n’ont pas fait les bons choix de carrière selon l’ex-patron de l’UEFA.

A bientôt 67 ans, Michel Platini a toujours un regard avisé sur le monde du football. Lui le triple meilleur buteur de Série A avec la Juventus (1983, 1984, 1985) suit avec une attention toute particulière les performances de la Juve. Interrogé sur l’échec de Cristiano Ronaldo à Turin ce vendredi par la Gazzetta dello Sport, l’ex-numéro 10 des Bleus ne s’est pas montré très tendre avec le Portugais de Manchester United. Et puisqu’il était visiblement en grande forme, il a aussi ciblé Lionel Messi, un joueur à qui, au passage, il n’aurait pas donné le dernier Ballon d’or puisque c’est l’Italien Jorginho qui le méritait selon lui ("Qui a remporté la Ligue des champions et l’Euro ?").

Mbappé, "le meilleur"

"Avec toute l’estime que j’ai pour lui (Ronaldo) et Messi, moi j’ai dit stop à 32 ans, a déclaré Platini. J’aurais pu aller à Barcelone, à Marseille, mais je voulais être identifié avec le club avec lequel on avait écrit l’histoire. Ronaldo était le Real et Messi le Barça. Je ne serais pas allé dans un autre grand club, mais aux USA ou en Chine."

Si Michel Platini a dû mal à comprendre le choix du Portugais et de l’Argentin de changer d’air après avoir autant marqué les deux géants Espagnols, il est en revanche dithyrambique à propos de Kylian Mbappé en qui il voit "l’héritier de Messi et Ronaldo." "Il est très fort, très rapide, appuie l’ancien patron de l’UEFA. Aujourd’hui, c’est le meilleur."