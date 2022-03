PSG: Fabregas tacle encore les supporters parisiens après les sifflets contre Messi

S'étant déjà indigné des sifflets à l'encontre de son ami Lionel Messi, Cesc Fabregas insiste dans une interview pour Marca et demande aux supporters parisiens de l'encourager. Le joueur de Monaco affirme que le PSG n'a jamais connu un joueur aussi fort dans ses rangs.

Cesc Fabregras persiste : on ne siffle par Lionel Messi. Dans un entretien pour le quotidien espagnol Marca ce dimanche, le milieu de terrain de l'AS Monaco est longuement revenu sur l'affaire des sifflets, contre lesquels il avait déjà protesté. Son ancien coéquipier au FC Barcelone l'encense, et estime que le PSG devrait avant tout remercier l'Argentin d'avoir posé ses valises à Paris.

"C'est le meilleur joueur de l'histoire"

"Pour moi le cas de Léo (Messi) est très simple, débute-t-il dans son long argumentaire. C'est le meilleur joueur de l'histoire, le meilleur joueur que j'ai vu jouer, je pourrais argumenter encore longtemps, mais ce que j'ai vu de lui était exceptionnel." Cesc Fabregas a lui-même connu les sifflets du Camp Nou et dit comprendre ce qu'a "ressenti Messi lorsque cela s'est passé le 13 mars contre Bordeaux".

Celui qui ne compte que cinq matchs joués cette saison explique comprendre la grogne des supporters, mais leur demande d'y mettre certaines règles : "Je comprends que les supporters parfois veulent créer un moment de tension pour dire aux joueurs qu'ils doivent faire plus ou qu'ils ne sont pas contents de certains en particulier. Mais lorsque le match commence, il faut toujours soutenir les joueurs. Avant le match, si tu veux, tu peux siffler lorsqu'ils disent ton nom, ou après le match."

"Le PSG n'a jamais eu un joueur comme ça dans sa vie"

"Ce qu'il s'est passé l'autre jour, c'est qu'ils étaient en colère, détaille-t-il. Quand Neymar ou d'autres perdaient le ballon, ils applaudissaient, et quand ils prenaient le ballon, ils sifflaient. C'est très moche." Cesc Fabregas ne trouve aucune justification à ce comportement des supporters, rejoignant d'autres anciens joueurs comme Lilian Thuram. "Ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont perdu contre le Real... Oui et tout ça c'est okay, s'agace Fabregas. Ils disent que les joueurs ne veulent pas gagner, alors que ce sont les premiers qui veulent gagner. Mais tout le monde ne peut pas gagner !"

Interrogé sur le respect que doivent montrer les supporters aux joueurs, il poursuit : "Le PSG pour l'instant n'a rien gagné cette saison oui, mais ils vont gagner la Ligue 1." Pour lui il n'y a donc pas de raison de siffler les joueurs, et encore moins Messi : "On parle d'un joueur qui vient d'arriver. Le PSG n'a jamais eu un joueur comme ça dans sa vie. Ils n'ont jamais eu un joueur de ce niveau dans toute leur histoire." Il va même plus loin : "Les supporters devraient le remercier et l'encourager. S'il n'apporte rien lors de cette saison, il apportera sûrement la saison prochaine."