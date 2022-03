Mercato: "C’est un top club", Tchouaméni fait l’éloge du PSG

Lors de son passage devant la presse, ce dimanche avec l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni a répondu à une question sur le PSG. Et le milieu de terrain de Monaco (22 ans) n’a pas caché son admiration pour le club de la capitale, même s’il assure être pleinement épanoui sur le Rocher.

Il a d’abord servi une réponse convenue au moment de parler de son avenir. "Je ne me focalise pas sur la suite. Demain est un autre jour. Je continue à travailler, à progresser et on verra ce que l’avenir me réserve", a esquivé Aurélien Tchouaméni, ce dimanche, lors de la conférence de presse de l’équipe de France. Le milieu de terrain de Monaco, auteur du but victorieux face à la Côte d’Ivoire vendredi à Marseille (2-1), a ensuite été lancé sur le PSG.

"Que pensez-vous de ce club?", lui a demandé une journaliste, à l’heure où le nom de Tchouaméni est associé à Paris dans la rubrique mercato. "C’est un top club, avec de très grands joueurs, a répondu le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’ASM. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, mais ils ont plein de titres. Ils ont des grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin. Je considère le PSG comme une grande équipe."

"Je ne pense pas que Monaco soit un frein pour moi"

Dans la foulée, un journaliste a développé l’idée selon laquelle Tchouaméni devrait sans doute partir à l’étranger pour franchir un cap et devenir titulaire chez les Bleus. "Je ne sais pas. C’est peut-être une discussion qu’il faut que j’ai avec le sélectionneur, a déclaré l’international aux 8 sélections (1 but). Il ne faut pas forcément jouer au Real Madrid ou à Manchester City pour être en sélection. On le voit avec d’autres joueurs qui sont dans de très bons clubs, comme l’AS Monaco. Wissam (Ben Yedder), par exemple, est à Monaco et il est appelé régulièrement en équipe de France."

"Je ne pense pas que Monaco soit un frein pour moi, pour continuer à jouer dans cette sélection, a-t-il poursuivi. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir eu quelques titularisations et je suis très bien avec l’AS Monaco. Ce n’est pas une question que je me suis posé pour le moment." Depuis le début de saison, Tchouaméni a déjà disputé 42 matchs, pour 3 buts et 2 passes décisives (toutes compétitions confondues). Le club de la Principauté occupe actuellement la 7e place de Ligue 1, à la lutte pour une qualification européenne. A 21 points du PSG.