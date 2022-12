Monaco: Disasi et Fofana déjà de retour, et ils pourraient jouer dès mercredi

Huit jours après la finale de Coupe du monde face à l'Argentine, Axel Disasi et Youssouf Fofana sont revenus ce lundi au centre d'entraînement de l'AS Monaco, à deux jours de la reprise de la Ligue 1.

Eux non plus n'auront pas eu de longues vacances. Youssouf Fofana et Axel Disasi n'ont pas suivi l'exemple de Kylian Mbappé, revenu mercredi dernier, mais ils ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi, huit jours seulement après la finale de Coupe du monde face à l'Argentine.

A deux jours de la reprise de la Ligue 1, les deux cadres monégasques pourraient même être disponibles pour le déplacement à Auxerre, mercredi à 17 heures. Ils prétendent en tout cas à une place dans le groupe qui sera formé par Philippe Clement.

Fofana plus utilisé que Disasi au Qatar

Fofana et Disasi n'ont pourtant pas été utilisés de la même façon par Didier Deschamps, lors du Mondial au Qatar. En plus de sa titularisation contre la Tunisie, en phase de poules, Disasi n'a joué que deux fois une minute, contre la Pologne et l'Argentine.

Fofana, lui, a davantage accumulé les minutes. Titularisé à deux reprises (Tunisie en poules et Maroc en demi-finale, pour pallier le forfait de Rabiot), il est aussi entré en jeu dans la plupart des rencontres. Monaco, 6e de Ligue 1, en queue de wagon européen, n'a toutefois pas beaucoup de marge de manoeuvre au classement et pourrait vouloir vite réintégrer ses deux internationaux.