Équipe de France: on connaît la date de la rencontre Le Graët-Deschamps pour négocier une prolongation

Dans une interview à Ouest-France, Noël Le Graët affirme qu'il va prochainement rencontrer Didier Deschamps pour parler d'une prolongation de son contrat de sélectionneur.

En fin de contrat, Didier Deschamps a les "cartes en main" pour son avenir à la tête de l'équipe de France. Mais s'il souhaite poursuivre l'aventure, Noël Le Graët est prêt à signer "avant la fin d'année". Quatre jours après la finale perdue de la Coupe du monde au Qatar, le président de la Fédération française de football (FFF) révèle qu'un rendez-vous est prévu dans la semaine du 26 décembre avec le sélectionneur des Bleus pour discuter d'une prolongation de contrat.

"Didier a bien fait son boulot, il a la priorité, et je pense qu’on se mettra d’accord", confie Noël Le Graët dans un entretien accordé jeudi à Ouest-France. Le dirigeant assure qu'il "n'a pas songé" à un départ de Deschamps. "S’il ne veut pas rester, ce sera très court, ajoute-t-il. S’il veut rester, il y aura des discussions un peu plus longues. Si on peut boucler cela avant la fin d’année, si possible..."

"On va déjà passer un moment ensemble pour reparler un peu de ce qui s’est passé au Qatar et de ses envies, comment on envisage déjà le championnat d’Europe 2024. (...) Didier a bien fait son boulot, il a la priorité, et je pense qu’on se mettra d’accord", estime Noël Le Graët.

Comme le rapportait RMC Sport, Didier Deschamps envisageait dans un premier temps de quitter son poste au terme de la Coupe du monde. Mais sa réflexion a évolué au cours des dernières semaines. Il pourrait être plus enclin à accepter si le contrat proposé est supérieur à deux ans, afin que l'objectif final soit la Coupe du monde 2026.

"Et pourquoi pas 2030?", a toutefois répondu Noël Le Graët, dont le mandat de président de la FFF s'achève en 2024.