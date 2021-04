Monaco: Jovetic manquera le choc face à l’OL

Sorti prématurément dimanche lors de la victoire de Monaco à Angers (1-0), Stevan Jovetic manquera le match face à Lyon dimanche (21h), décisif dans la course au titre. Le Monténégrin est touché au mollet et doit passer des examens complémentaires pour connaître la durée de son indisponibilité.

Stevan Jovetic sera absent pour le choc face à Lyon dimanche (21h). Le Monténégrin est sorti prématurément contre Angers (1-0), dès la 18e minute de jeu, touché au mollet. L'attaquant de Monaco a finalement passé une IRM lundi. Si le résultat n'a pas encore été communiqué officiellement, il sera bien forfait pour la réception de Lyon.

Déjà absent de dernière minute en Coupe de France

Stevan Jovetic (6 buts) était déjà absent de dernière minute mercredi dernier pour le match face aux Gones en Coupe de France (2-0), mais avait malgré tout été titularisé par Niko Kovac à Angers. Mais il a été remplacé plus tôt que prévu par le capitaine et seul buteur du match Wissam Ben Yedder. Stevan Jovetic doit passer de nouveaux examens dans la semaine.

Testé positif au Covid-19 en fin de semaine dernière, Gelson Martins sera lui aussi absent face à Lyon. Sofiane Diop est quant à lui très incertain à la suite de son entorse de la cheville gauche, survenue contre l'OL en Coupe de France.

Les Monégasques jouent dimanche contre Lyon un match décisif dans la course au titre. Troisième au classement, l’ASM compte deux points de retard sur le leader lillois. Les Lyonnais accusent le coup de la défaite contre le LOSC (2-3) et sont désormais 4es, à quatre points de Monaco. Les Monégasques n’ont plus perdu un match depuis début mars et restent sur sept victoires consécutives.