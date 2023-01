Mercato: "Ce serait normal de retourner chez moi", Youssouf Fofana déclare son intérêt pour le PSG

Né à Paris, le Monégasque Youssouf Fofana (24 ans) a évoqué son avenir dans l'émission Quelle Epoque sur France 2. Le vice-champion du monde ne ferme pas la porte à un retour dans la capitale.

S'il n'a jamais porté le maillot du PSG, Youssouf Fofana ne s'interdit rien pour la suite de sa carrière. Invité samedi soir de l'émission Quelle Epoque sur France 2, le milieu de l'AS Monaco a été interrogé sur une possible arrivée un jour chez les champions de France.

Le vice-champion du monde n'a pas masqué son intérêt pour un retour dans sa ville de naissance: "(Ça vous ferait rêver le PSG ?) Je viens d’ici, donc ce serait normal de retourner chez moi. (C’est un appel ?) Pas du tout. J’ai dit que ça me ferait rêver parce que c’est chez moi mais on est dans le monde du foot. Je prends la meilleure proposition. (Est-ce que c’est un Graal ? Le truc suprême pour vous, ce serait d’aller au PSG ?) Non pas forcément. Pour moi, le Graal ce sont les compétitions. Que je sois en France, en Allemagne, en Italie… tant que je gagne la compétition."

De livreur de pizzas à finaliste de la Coupe du monde

S'il est sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2024, Youssouf Fofana a gravi les échelons petit à petit. Passé par l'INF Clairefontaine, le natif de Paris n'a pas eu sa chance chez les professionnels tout de suite et a dû repasser par la case football amateur, tout en travaillant comme livreur de pizzas pour gagner sa vie.

Le milieu de terrain a fini par éclore à Strasbourg, avant de s'affirmer en Principauté. Ses bonnes performances lui ont ouvert la voie de l'équipe de France juste avant la Coupe du monde. Présent au Qatar, l'homme aux huit sélections a participé à toutes les rencontres des Bleus, à l'exception du quart de finale contre l'Angleterre. Il avait notamment été titulaire en demi-finale contre le Maroc pour suppléer l'absence d'Adrien Rabiot.