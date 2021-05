Monaco: "La pression est sur Lyon", assure Kovac après la victoire à Reims

Après sa victoire sur la pelouse de Reims, ce dimanche (1-0), Monaco a repris la troisième place du championnat et met la pression sur l’OL (4e).

Après le carton de l'OL contre Lorient, samedi (4-1), Monaco n’avait pas le choix: il fallait gagner pour rester sur le podium de la Ligue 1. Les Monégasques n’ont pas fait le spectacle, avec une victoire 1-0 contre le Stade de Reims ce dimanche, mais le plus important est acquis. A deux matchs de la fin du championnat, les joueurs de Niko Kovac sont virtuellement qualifiés pour la Ligue des champions.

L’entraîneur monégasque a toutefois reconnu que la pression était sur son équipe au moment de débuter la rencontre. "On était quatrièmes au coup d’envoi", soulignait-il. Au coup de sifflet final, Monaco a en revanche repris un point d’avance sur l’Olympique Lyonnais et la pression a changé de camp.

Deux derniers matchs délicats pour Monaco

"La pression n’est pas sur nous, elle est sur Lyon, a noté Kovac. Cette saison, ils n'ont pas joué la Ligue des champions et ils doivent la jouer..." En tête de Ligue 1 à la moitié du championnat, l’OL occupe désormais le siège du perdant, dans le match à quatre équipes qui a occupé Lille, Paris et Monaco, en plus des Lyonnais.

Côté Monaco, la qualification européenne a toujours été l’objectif annoncé. "On fait une très bonne saison, on peut la rendre encore meilleure à la fin de la saison, a précisé Niko Kovac. Au-dessus de la quatrième place, c’est du bonus pour nous." Les deux derniers matchs de Monaco seront toutefois compliqués, avec la réception de Rennes et un déplacement à Lens.