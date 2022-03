Monaco: le trio Petrov-Mitchell-Clement viré? la direction du club dément et "regrette le timing"

Le club de Monaco a démenti l’information du quotidien L’Equipe selon laquelle le président du club, Dimitri Rybolovlev, serait sur le point de tout changer et de virer le trio Petrov-Mitchell-Clement.

Révolution de palais à prévoir sur le Rocher? L'AS Monaco dément ce soir, auprès de RMC Sport, les informations publiées ce samedi par le quotidien L'Équipe selon lesquelles le président Dimitri Rybolovlev s'apprêterait à faire le grand ménage sur le Rocher. Monaco nie "les informations publiées ce samedi soir par le journal L'Equipe. Le club regrette le timing de publication de ces informations à la veille de son match contre le leader du championnat et reste entièrement concentré sur les prochaines échéances".

Selon ces informations, qui interviennent à quelques heures d'un choc crucial face au PSG (dimanche à 13h), le boss de l'ASM, échaudé par les dernières semaines chaotiques vécues par son équipe sur le plan sportif, aurait pris la décision de se séparer du trio Petrov-Mitchell-Clement. Malgré le démenti du club adressé au quotidien à l'origine de ces révélations, l'Équipe maintient ses informations.

L'arrivée de Philippe Clement n'a rien changé

Troisième de Ligue 1 la saison passée, l’AS Monaco n’a plus que la Ligue Europa dans le viseur, loin de l’objectif souhaité par son propriétaire, qui se serait bien imaginé briller en Ligue des champions la saison prochaine. Éliminé de la Coupe de France, Monaco a pris la porte en Ligue Europa cette semaine. Monaco n’a pas su relever le défi que lui proposait Braga, quatrième du championnat portugais, jeudi dernier. Le club est en plus à l’arrêt en Ligue 1 où il occupe la neuvième place du classement, avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs.

Les conséquences de cette débâcle sportive pourraient être lourdes, et consister en un grand chambardement, avec les départs du vice-président du club, Oleg Petrov, du directeur sportif, Paul Mitchell, et enfin de l’entraîneur, Philippe Clement. Ce dernier avait été intronisé début janvier, en remplacement de Niko Kovac. L’objectif était alors de se rapprocher des trois premières places du classement. Malheureusement pour l’ASM, qui commençait à retrouver des couleurs avec le Croate à sa tête, l’équipe s'en est largement éloignée, et compte aujourd'hui neuf points de retard sur le podium à dix journées de la fin.