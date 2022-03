PSG: Messi très incertain pour Monaco, Ramos encore forfait

Soigné depuis deux jours pour un syndrome grippal, Lionel Messi n'est pas sûr d'être du voyage à Monaco dimanche (13h) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Le PSG sera notamment privé de Sergio Ramos, dont le retour à la compétition est attendu après la trêve internationale.

Incertitude autour de Lionel Messi. Malade, l’Argentin pourrait manquer le déplacement du PSG dimanche à Monaco (13h), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Il n’était pas à l’entraînement vendredi et a également manqué la séance ce matin. Dans son point médical du jour, Paris a simplement indiqué qu’il était "en soins depuis 48h pour un syndrome grippal". Sans en dire plus sur son éventuelle présence à Louis-II.

Passeur décisif à l’aller pour Kylian Mbappé (2-0), l’ancien capitaine du FC Barcelone vient d’enchaîner neuf matchs comme titulaire toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, il a été copieusement sifflé par le Parc des Princes, comme tous ses coéquipiers à l’exception de Kylian Mbappé et à un degré moindre Keylor Navas, lors du match contre Bordeaux (3-0), placé quatre jours après le naufrage face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Reprise après la trêve pour Ramos

Sergio Ramos, Ander Herrera, Juan Bernat et Layvin Kurzawa, eux, sont d'ores et déjà indisponibles pour le choc contre Monaco. Gêné ces dernières semaines par ses soucis aux mollets, Ramos était présent à l’entraînement collectif ce samedi. Mais l'Espagnol, qui n'a plus joué depuis le 23 janvier, reprendra la compétition seulement après la trêve internationale. Même constat pour Herrera, guéri de son infection oculaire. Bernat, lui, s’entraînera normalement avec le groupe la semaine prochaine, alors que Kurzawa sera pris en charge par le département performance pour finir de soigner sa lombalgie.

Quant à Angel Di Maria, touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite lors du match retour face au Real, il a repris la course depuis 48h et doit retrouver les terrains d'entraînement en milieu de semaine prochaine.

Solide leader du championnat avec 15 points d'avance sur l'OM et Nice, le PSG voudra gagner en Principauté pour se rapprocher encore un peu plus d'un 10e titre de champion de France. En face, Monaco, 8e, cherchera à oublier sa récente élimination en Ligue Europa et à se rapprocher des places européennes.