PSG: "On verra ce que le club veut faire", Pochettino pas sûr de son avenir à Paris

Toujours affecté par l’élimination en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a été interrogé sur son futur samedi, lors de la conférence de presse à la veille du déplacement à Monaco, dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1. Malgré un contrat qui expire en 2023, l’Argentin reconnait qu’un point sera fait avec sa direction en fin de saison.

"Le premier responsable est toujours l’entraîneur." Lucide, Mauricio Pochettino sait que son avenir au PSG s’est sérieusement assombri il y a onze jours, après l’élimination face au Real Madrid en 8eme de finale de Ligue des champions. Plus d’une semaine après cette terrible désillusion, l’entraîneur argentin a admis samedi qu’il lui faudra "encore du temps avant de retrouver un sommeil normal."

A la veille d’un déplacement à Monaco, dimanche (13h) pour le compte de la 29eme journée de Ligue 1, Pochettino a néanmoins été plus bavard que d’habitude sur son avenir. "Je pense à aujourd’hui, à demain, à finir du mieux possible la saison, je ne pense pas à long terme, a-t-il déclaré avant de reconnaître qu’une discussion avec sa direction sera inévitable une fois le championnat terminé. "On verra ce qui se passe à la fin de la saison, ce que le club veut faire", a indiqué l'Argentin, sous contrat jusqu'en juin 2023, et plus que jamais menacé.

"Avec le staff technique, nous sommes meilleurs que lorsque nous sommes arrivés"

Relancé sur le sujet et son désir personnel, l’ex-coach de Tottenham assure qu’il a envie de poursuivre son aventure dans la capitale: "Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est passionnant. C’est un challenge à relever, un sentiment de revanche de pouvoir à nouveau se battre pour ce club pour le titre. Au-delà de la grande déception et de la grande tristesse, il y a la motivation et l’énergie pour relever ce challenge. Il faut s’asseoir et discuter des idées et du projet pour l’avenir."

Et Pochettino d'ajouter: "Après plus d’un an à la tête du club, nous avons une meilleure connaissance de la situation. Avec le staff technique, nous sommes meilleurs que lorsque nous sommes arrivés. Ce qu’on a acquis dans la gestion nous a rendu plus fort." Pas sûr que cela soit suffisant pour convaincre ses dirigeants...