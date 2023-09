Monaco-Lens: troisième défaite de la saison pour les Sang et Or, en perdition face au leader

À la recherche d'une première victoire cette saison, Lens a complètement sombré à Louis-II face à l'AS Monaco lors de la 4e journée de Ligue 1 (3-0). Avant-derniers du championnat, les vice-champions de France affichent un niveau de jeu inquiétant. Pas de quoi rassurer avant le retour de la Ligue des champions.

Qu'elles semblent loin les belles heures lensoises. Seulement quelques mois après avoir enchanté la Ligue 1 avec une belle deuxième place, les Nordistes sont en perdition depuis le début de l'exercice 2023-2024. Et un constat s'impose: après quatre journées, Le Racing Club de Lens n'a toujours pas gagné en Ligue 1. Ce samedi, Monaco était tout simplement trop fort pour les hommes de Franck Haise (3-0), qui inquiètent avant même le retour de la Ligue des champions.

>> Revivez Monaco-Lens (3-0)

Lens ne répond plus

En quête de résultats - et de confiance - les Sang et Or voulaient lancer leur saison et poursuivre leur série d'invincibilité contre les Monégasques depuis leur retour dans l'élite en 2020-2021 (4 victoires, 2 nuls). Mais depuis la reprise, les vice-champions de France sont totalement métamorphosés: la défense ne tient plus (dix buts encaissés en quatre matchs), les attaquants n'ont presque rien à se mettre sous la dent...

Le choc face à Monaco a mis en lumière les nombreux problèmes lensois. Uniquement dangereux sur un coup-franc d'Angelo Fulgini, Lens a laissé le contrôle du jeu aux hommes d'Adi Hütter, efficaces en ouvrant le score sur leur première opportunité et une tête de Wilfried Singo (24e). Sereins, les joueurs de la Principauté ont tué tout suspense en fin de première période, lorsqu'Aleksandr Golovin a trompé Brice Samba avec sang-froid sur un service de Minamino (36e).

Le calendrier va se densifier

Alors que Lens n'a proposé "pas grand chose de bien" selon Adrien Thomasson, la réaction des Sang et Or a été très timide au retour des vestiaires. Mais les scories lensoises n'ont jamais réellement été corrigées, puisque Guillermo Maripan s'est retrouvé étrangement seul pour sceller définitivement le score à l'heure de jeu (59e) et permettre aux Monégasques de conserver la tête du classement.

L'After Live du 2 septembre - 21h/22h 51:16

Après quatre journées, les Nordistes sont en crise de résultat, avec un seul nul pour trois défaites et une 17e place provisoire à des années-lumière des objectifs annoncés. La trêve internationale est cruciale pour Lens, qui devra se remettre la tête à l'endroit avant l'arrivée de la Ligue des champions et d'un calendrier infernal, avec des matchs tous les trois jours.