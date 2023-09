Ligue des champions: Lens est la seule équipe sans le moindre joueur à avoir déjà évolué en C1

Qualifié pour la phase de groupes de Ligue des champions, le RC Lens sera le seul club à ne compter aucun joueur ayant déjà évolué à ce niveau de compétition. Le club sang et or affrontera le Séville FC, Arsenal et le PSV Eindhoven.

Un déficit d'expérience en Ligue des champions. Deuxième de la dernière saison de Ligue 1, le RC Lens va disputer la phase de groupes de la plus prestigieuse compétition européenne. Pour l'occasion, le club sang et or sera la seule des 32 équipes à n'avoir aucun joueur ayant déjà évolué à ce niveau.

Placé dans le chapeau 4, Lens est tombé dans un groupe composé du Séville FC, d'Arsenal et du PSV Eindhoven. Lors de sa première participation en C1 en 1998, le club artésien avait affronté les Gunners (1-1, 1-0), avec notamment une victoire historique à Wembley. "C'est presque une tradition", a souri Franck Haise après le tirage au sort qui va "rappeler de très bons souvenirs".

"Un groupe ouvert" estime Haise

"On aurait eu des espoirs de toute façon, quel que soit le groupe, mais celui-là peut nous donner encore plus d'espoirs, a ajouté le technicien lensois. Même si on peut penser qu'Arsenal a un temps d'avance sur les trois autres, ça reste un groupe ouvert." Le coach a souligné également "la proximité géographique" d'Eindhoven et de Londres qui "permettra à notre public de se déplacer, même si ce ne sont pas les kilomètres qui auraient posé des problèmes!"

Absent en Ligue des champions depuis son huitième de finale en 2017, Arsenal pourra compter sur plusieurs joueurs qui connaissent bien la compétition. Recruté cet été, Kai Havertz a par exemple soulevé le trophée avec Chelsea en 2021, tout comme Jorginho (arrivé lui en janvier dernier). Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko, les anciens de Manchester City, ont aussi de l'expérience.

Qualifié grâce à un sacre en Ligue Europa, le Séville FC reste sur trois participations de rang à la Ligue des champions. Capitaine du PSV Eindhoven, Luuk de Jong a lui 32 matchs au compteur et Sergino Dest, son ancien coéquipier au Barça, a lui aussi plusieurs rencontres au CV.