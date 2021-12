Monaco-Metz: Boadu, enfin libéré?

Recruté pour 17 millions d’euros cet été, l’international espoir néerlandais Myron Boadu (14 sélections, 11 buts) a débloqué son compteur en Ligue 1 sur la pelouse d’Angers mercredi. Un but qui pourrait enfin lancer son aventure avec le club de la Principauté.

Quelques heures avant de retrouver les Pays-Bas pour le match de Ligue Europa face au PSV le 21 octobre dernier (2-1), Aurélien Tchouaméni s’adresse à son attaquant: "Il est venu me voir et m’a dit ‘Montre-nous tes qualités. Dans le vestiaire tout le monde les connaît’, rembobine Myron Boadu. C’était pour moi important parce qu’Aurélien est un grand joueur de notre équipe, j’ai beaucoup de respect pour lui." Une parole suivie de conséquences.

Car c’est sur la pelouse du Philips-Stadion que l’ex-attaquant d’Alkmaar inscrit son premier but monégasque. Mais alors qu’on le pensait lancé, Boadu connait de nouvelles difficultés. Maladresse devant le but, appels à contretemps, léger dans les duels, il peine à se montrer efficace, essuie ses premiers sifflets au stade Louis-II. Mais il ne perd pas pour autant la confiance de son entraîneur, appelant à la patience. "C’est un jeune joueur qui découvre un nouveau pays, une nouvelle façon de jouer, il a besoin de temps, tempère Kovac depuis des mois suivi par Benoît Badiashile, défenseur de son coéquipier après le match retour face au PSV (0-0): "C’est difficile de dire que Myron n’a pas été bon, il n’est pas énormément servi. Ce sont nos attaquants en général qu’on a du mal à trouver, pas seulement Myron."

La confiance de Kovac et le soutien de Stengs

Le 19 novembre dernier face à Lille, Niko Kovac décide une nouvelle fois de faire confiance à sa recrue, au grand dam de Wissam Ben Yedder. Le technicien croate justifie son choix par de bonnes performances de Boadu à l’entrainement, lors de la trêve internationale, l’espoir néerlandais étant resté sur le Rocher faute d’avoir été appelé en sélection. Une nouvelle fois en difficulté, il est remplacé par Ben Yedder à un quart d’heure de la fin, suffisant pour que le capitaine joue les sauveurs à la 83e en égalisant (2-2).

Le Batave ne perd pas espoir, son entourage non plus. Ami et ex-coéquipier à Alkmaar, Calvin Stengs le soutient: "Je lui parle souvent, assure l’actuel joueur du club voisin de l’OGC Nice. Nous avons un groupe de discussion commun avec tous nos amis. Il a eu des moments difficiles mais il doit aussi s’adapter. Je connais les qualités de Myron, il a marqué beaucoup de buts pour son âge dans notre ancien club et je sais qu’il peut aussi le faire ici. J’espère qu’il va le faire tant que ça n’est pas contre nous mais je connais ses qualités et je sais que ça va venir."

La délivrance est finalement arrivée mercredi dernier, sur la pelouse angevine de Raymond-Kopa. Superbement servi par l’extérieur du pied gauche de Kevin Volland, le numéro 9 contrôle de la poitrine dans le dos de Manceau et ajuste Petkovic d’une frappe croisée du droit. Libéré, il célèbre devant les supporteurs monégasques venus en nombre, avant d’être encerclé et félicité par ses partenaires. "Je suis reconnaissant envers le coach de m’avoir toujours fait confiance. Pour moi c’est la chose la plus importante. S’il a confiance en moi je me fiche de ce que les gens peuvent dire. Quand je suis sur le terrain je joue aussi un petit peu pour lui, affirmait le buteur du soir en fin de match. J’ai toujours senti que j’étais proche de marquer ce premier but en Ligue 1, c’est fait. J’espère que ce sera un déclic, il faut désormais continuer à travailler dur." Afin d’être à la hauteur de l’investissement placé en lui.