Ballon d'or: Galtier, Genesio, Kombouaré... les entraîneurs de Ligue 1 votent Benzema

De Bruno Genesio à Antoine Kombouaré en passant par Christophe Galtier, de nombreux entraîneurs de Ligue 1 espèrent que Karim Benzema, pour sa régularité au Real Madrid et son retour réussi en équipe de France, remportera cette année le Ballon d'or.

"Benzema! Karim Benzema!" Il n'a même pas attendu la fin de la question. Interrogé ce vendredi sur la course au Ballon d'or, qui sera décerné le 29 novembre prochain, Christophe Galtier a tout de suite donné sa préférence pour le buteur du Real Madrid et de l'équipe de France. "Je ne sais pas si c'est le favori, mais je souhaite que ce soit lui, a commenté l'entraîneur de l'OGC Nice en conférence de presse. Je l'ai connu très jeune à Lyon et contrairement à tous les clichés qu'on peut avoir, c'est un charmant garçon, passionné par son métier, obsédé par la performance et le résultat. Quand ça fait douze ans que vous êtes l'attaquant du Real, ça veut dire que vous êtes l'un des meilleurs au monde. Je trouve qu'il a encore élevé son niveau sur les deux dernières saisons au sein d'un Real parfois un peu en difficulté et qui a vu partir des joueurs. C'est lui qui mène le Real au succès. Je suis aussi très heureux de le voir performant avec l'équipe de France."

Genesio et Gourvennec admiratifs

Un avis loin d'être isolé dans le championnat de France. Comme Galtier, ils sont nombreux à vouloir voir Benzema remporter le plus prestigieux des trophées individuels. "Est-ce qu'il le mérite ? Oui, bien sûr, vu ce qu'il fait au Real et en équipe de France. Je suis à 100% pour lui", a ainsi confié Antoine Kombouaré, le coach du FC Nantes. Même soutien pour Benzema du côté d'Angers. "Il mérite le Ballon d’or. Ils sont beaucoup à pouvoir prétendre le mériter mais ce ne serait pas une déception de voir Benzema l'obtenir. Sur l’ensemble de sa carrière et surtout sur la saison qu’il réalise, c’est du très haut niveau. C’est un modèle pour tous les attaquants. J'ai eu la chance d'échanger avec lui. C'est un grand professionnel qui est d’une efficacité redoutable sur la longueur et d’un niveau incroyable", a souligné Gérald Baticle cette semaine. Car au-delà de ses statistiques (30 buts la saison dernière avec le Real toutes compétitions confondues, déjà 9 cette saison en Liga), c'est le leadership de Benzema et sa faculté à tirer ses coéquipiers vers le haut que mettent en avant les acteurs de la Ligue 1, impressionnés par ce monstre de travail qui en veut toujours plus du haut de ses 33 ans.

"Je pense qu'il le mérite sur sa saison et sur l'ensemble de ce qu'il vient de faire. C'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est tout jeune, j'ai suivi son évolution à distance, je pense qu'il le mérite: pas forcément pour la saison, même s'il a réussi une grande saison, mais pour toutes les saisons qu'il réalise depuis une dizaine d'années au Real, et quand on fait ça au Real, c'est qu'on le mérite et donc, pour moi, c'est lui qui le mérite", a également déclaré Bruno Genesio. D'accord à 100% avec son confrère rennais, Jocelyn Gourvennec estime que l'ancien avant-centre de l'OL est tout simplement "exceptionnel". "Et je pèse mes mots, a insisté l'entraîneur du Losc. Ce n’est pas d’aujourd’hui. Ce qu’il a fait sur la Ligue des nations, c’est du niveau Ballon d’or. Il sait tout faire et il fait tout très bien. Pour les jeunes, c’est intéressant aussi d’aller voir Benzema. Comment il court pour aider son équipe à récupérer le ballon, tout ce qu’il peut faire après, sa disponibilité quand l’équipe a le ballon. C’est exceptionnel. Il a l’étoffe pour gagner le Ballon d’or et je serais très heureux pour lui s’il le gagnait cette année. (...) Un seul joueur a gagné l'Euro et la Ligue des champions, c'est Jorginho (Emerson aussi, mais il ne fait pas partie des 30 nommés, ndlr). Souvent, le Ballon d’or est attribué à des joueurs qui ont gagné des titres. La France a gagné la Ligue des nations."

Kovac n'oublie pas Lewandowski

Et Benzema a effectivement joué un grand rôle dans ce titre, son premier en sélection. C'est lui qui a amorcé la révolte en demi-finale contre la Belgique (3-2), en marquant le premier but français puis en offrant le ballon du penalty à Kylian Mbappé pour l'égalisation. C'est aussi lui qui a égalisé face à l'Espagne d'une frappe lointaine teintée d'abnégation et de talent en finale (2-1). Il avait déjà brillé quelques semaines plus tôt à l'Euro, malgré l'élimination précoce des Bleus dès les huitièmes. Rappelé par Didier Deschamps à la surprise générale après une mise à l'écart de cinq ans et demi, l'ex-banni avait rempli sa mission en inscrivant quatre buts. Benzema, qui a récemment confié qu'il rêvait du Ballon d'or "depuis petit" sans jamais en avoir fait une obsession, sait que le suspense a rarement été aussi intense que cette année. S'il a fait chou blanc avec le Real la saison dernière, il a tellement porté le club merengue et réussi son retour chez les Bleus qu'il réunit tous les ingrédients nécessaires pour se mêler à cette bataille pour le Ballon d'or. Mais la concurrence est forte et à un mois et demi de la fin du suspense, difficile de savoir qui sera l'heureux élu désigné par un panel de journalistes internationaux.

"Il y a tout un tas de très bons joueurs qui mériteraient de remporter le Ballon d’or, a rappelé Niko Kovac, le coach de Monaco. Bien sûr, Benzema en fait partie mais Robert Lewandowski aussi. Il sort d’une incroyable saison, il a fait tomber des records." Il aurait également pu citer Lionel Messi, en quête d'un septième trophée. Ou les Italiens champions d'Europe. Ou N'Golo Kanté, élu homme du match lors des demi-finales et de la finale de la dernière Ligue des champions. Ou encore Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur et qui prouve en ce début de saison à Manchester United qu'il faut toujours compter sur lui. Pour rappel, le dernier Ballon d'or attribué à un Français remonte à 1998. Cette année-là, c'est un certain Zinedine Zidane qui avait été couronné.