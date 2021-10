Mura-Rennes: le gros coup des Bretons, en tête de leur groupe

Le Stade Rennais a poursuivi son bon parcours en Europa Conference League en s’imposant ce jeudi en Slovénie face à Mura (2-1). Une victoire qui permet aux Bretons de prendre la tête de leur groupe, Tottenham ayant été battu au Vitesse Arnhem (1-0).

Un printemps européen se dessine pour le Stade Rennais. Après une entame convaincante face à Tottenham (2-2) et une victoire au Vitesse Arnhem (2-1), les Bretons ont décroché un nouveau résultat positif en s’imposant en terre slovène à Mura (2-1). Une victoire d’autant plus importante que dans le même temps, Tottenham a concédé une défaite surprenante au Vitesse Arnhem (1-0, but de Wittek à la 78e). Rennes est donc en tête de son groupe, avec 7 points, devant les Néerlandais (6 pts), Tottenham (4 pts) et Mura (0 pt).

Une victoire poussive mais méritée pour Rennes. Après une entame convaincante, Serhou Guirassy avait planté la première banderille en provoquant puis en transformant un penalty (17e). Un avantage de courte durée, Mitja Lotric remportant son duel avec Alfred Gomis (20e).

Laborde en renard des surfaces

En grande forme depuis son arrivée en Bretagne, Gaëtan Laborde a rapidement surgi pour redonner la tête à Rennes. En renard des surfaces, en reprenant une frappe de Baptiste Santamaria mal repoussée par Matko Obradovic (41e).

Un score qui n’évoluera plus malgré une bonne tentative de Tchaouna (66e). Mais surtout quelques vagues slovènes sur la pelouse de Maribor, le stade de Mura étant trop exigu pour accueillir une rencontre européenne. Une prestation sans grand relief mais avec un effet maximal au classement du groupe G que les Bretons dominent désormais.