Monaco-OL: Peter Bosz estime qu’il aurait dû changer "neuf ou dix joueurs" à la mi-temps

Peter Bosz a livré un constat sévère sur les travers de son équipe Lyon, nettement dominée (2-0) à Monaco pour la 23e journée de Ligue 1. L'OL s'éloigne du top 4, qu'il visait en début de saison, et inquiète.

Pas une journée ne ressemble à une autre dans le quotidien d’un entraîneur de l’OL. Plus on s’élève et plus dure sera la chute. Souriant et apaisé après la victoire renversante face à l’OM (2-1), Peter Bosz a connu un retour sur terre assez brutal à Monaco (0-2) samedi, où son équipe a failli dans les grandes largeurs, s’inclinant assez nettement contre un adversaire direct pour les places européennes.

Bosz consterné par l'état d'esprit de ses joueurs

Le plus inquiétant? Les Lyonnais n’ont quasiment rien produit sur le terrain. S’il assume sa part de responsabilité dans cet échec, le technicien néerlandais n’a pas épargné ses joueurs. "Je n’ai pas vu un joueur qui voulait gagner en première période", a-t-il lâché au micro de Prime Video. Un propos très dur qu’il a complété en conférence de presse, assurant qu’il aurait dû changer "neuf ou dix joueurs" au lieu des trois qui ont été remplacés à la pause.

"Quand tu ne gagnes pas un duel, que chaque ballon derrière la défense est dangereux… On a mal joué, a-t-il déploré. On peut parler du système, mais ce n'est pas ça. Quand tu démarres un match aussi mal, tu peux t’estimer heureux de virer à seulement 2-0 à la pause. Si Antho n’avait pas été dans les buts, il y aurait eu 3 ou 4-0, normalement. Ce n'était pas bien de notre part, on ne mérite absolument pas de prendre un point ou même de gagner. Pas du tout."