OL-OM: ce coup tactique qui a tout changé

Sentant que son équipe de l'OL courait à la catastrophe, Peter Bosz a inversé la physionomie du match face à l’OM (2-1) avec un changement tactique bien senti et l’entrée décisive de Moussa Dembélé, auteur du but victorieux.

L’OL revient de loin face à l'OM (2-1). Apathiques au cours de la première période, qu’ils ont terminé en étant logiquement menés (1-0) par des Marseillais beaucoup plus entreprenants et dominateurs, les Lyonnais sont revenus des vestiaires transfigurés par les changements tactiques de leur entraîneur, Peter Bosz.

Survoltés en seconde période, les Gones ont pris le contrôle du jeu et fini par renverser des Phocéens trop gestionnaires en fin de match. Le tort de l’OM aura été de ne pas avoir su tuer le match quand son adversaire était au plus mal. "C’est la défaillance de notre équipe qui explique cette défaite. On a perdu parce qu’on n’a pas joué", a estimé Jorge Sampaoli.

Le technicien argentin de l’OM a aussi reconnu que le coup tactique de son homologue lyonnais avait posé beaucoup de problèmes à son équipe, laquelle n’a plus rien contrôlé dans le jeu. "Lyon a fait ce changement en passant à quatre derrière et en mettant plus de monde au milieu de terrain, a analysé Sampaoli. Ils ont pris le contrôle du match avec le ballon et nous, nous ne l’avions plus."

Face au constat que son 3-5-2 ne fonctionnait pas, mais alors pas du tout, Peter Bosz n’a pas insisté plus longtemps, modifiant son système de jeu dans un premier temps, avant l’entrée de décisive de Moussa Dembélé, l’homme du moment à Lyon.

Bosz: "Avec un vrai avant-centre c'était mieux aussi"

"La première période était complètement différente. Le pressing avec un gardien adverse qui montait très haut entre ses défenseurs centraux était difficile à gérer pour nous. On a changé ça en montant Malo (Gusto) comme ailier droit et, à mon avis, on a même davantage joué en 4-3-3", a expliqué Peter Bosz en conférence de presse.

"En changeant de système, on a été meilleurs et, bien sûr, avec l’entrée en jeu d’un vrai avant-centre, c’était mieux aussi", a-t-il admis. L’entrée en jeu de Dembélé a une nouvelle fois été déterminante, avec le but de la victoire à la 89e, qui plus est superbe, après une prise de balle orientée en pivot conclu d’un piqué astucieux.

L'ancien du Celtic, auteur de sept buts en Ligue 1, a très vite été dangereux dans ce match (71e, 79e) après son entrée en jeu. C’est la troisième fois d’affilée que l’international enfile le costume de héros en Ligue 1, lui qui restait sur deux buts inscrits sur penalty face à Troyes (1-0) et Saint-Etienne (1-0). Débarrassé des pépins physiques et de la concurrence de Memphis Depay, Moussa Dembélé semble revivre en 2022.

Le retourné acrobatique à bout portant tenté en fin de match prouve qu'il est en confiance, et se sent capable de réussir des gestes impossibles. Ce nouveau but pourrait faire de lui l'un des éléments déterminants de la deuxième partie de saison de l'OL, qui poursuit sa remontée irrésistible au classement avec dix points pris sur douze possibles lors des quatre derniers matchs dans le championnat de France.