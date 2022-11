OM – OL : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, assistez à l’Olympico en direct du stade Vélodrome. L’OM va tenter d’arrêter sa chute dans le classement, face à une équipe lyonnaise plus que jamais déterminée. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – OL !

L'Olympique de Marseille enchaîne les défaites et les matchs nuls. L’OM a terminé dernier de son groupe en Ligue des Champions et n’est plus qu’à la cinquième place de Ligue 1, avec 24 points.

Du côté des Gones, l’OL a connu un début de saison mitigé, mais depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Laurent Blanc, la dynamique s’est inversée. L’OL a remporté coup sur coup deux victoires contre Montpellier (1-2) et Lille (1-0). Ce dimanche, l’enjeu est donc capital pour les deux clubs qui souhaitent retrouver le podium. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – OL !

Regardez le match OM – OL ce week-end !

Le match OM – OL est diffusé en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1, ce dimanche 6 novembre à 20 heures 45. Vous retrouvez 8 des 10 matchs de chaque journée de championnat via l’offre d’abonnement saison Le Pass Ligue 1, au prix de 69 euros par an, au lieu de 99 euros par an. Vous préférez essayer avant de vous engager ? C’est possible avec l’offre d’abonnement mensuel, au prix de 12, 99 euros par mois, après 7 jours d’essai gratuit. En plus, vous profitez de tous les contenus exclusifs de la chaîne. En effet, les consultants Amazon Prime, dont Thierry Henry, animent les émissions d’avant et après match. Le dimanche soir, c’est Thibault Le Rol qui prend l’antenne trente minutes avant le coup d’envoi pour vous présenter les équipes, les statistiques et les enjeux de la rencontre. En direct ou en replay, vous accédez aux matchs de Ligue 1 Uber Eats sur l’écran de votre choix.

