Monaco-OM, les compos probables: Marseille sans Payet, l'ASM avec Ben Yedder,

Face à l’AS Monaco samedi (21h), pour la cinquième journée de Ligue 1, l'OM de Jorge Sampaoli devra se passer de Dimitri Payet et de quelques internationaux. Niko Kovac, en face, compte plusieurs joueurs blessés mais Wissam Ben Yedder, lui, devrait débuter.

Jorge Sampaoli va devoir s’adapter pour affronter l’AS Monaco samedi, lors de la cinquième journée de Ligue 1. Au retour la trêve internationale, l’entraîneur argentin de l'OM n’aura pas tous ses joueurs à disposition, loin de là. Dimitri Payet, touché à la cuisse, n’est pas dans le groupe, mais il n’est pas le seul titulaire habituel qui devrait manquer au coup d’envoi. De la Fuente n’a fait son retour à l’entraînement que vendredi alors que Gerson a lui rejoint directement la Principauté depuis le Brésil.

L’état de forme du Brésilien doit être évalué ce samedi mais il paraît peu probable qu’il débute au stade Louis II, à 21 heures. L’OM devrait donc se présenter en 3-5-1-1. Saliba, Balerdi et Luan Peres devraient former la défense, devant Mandanda. Lirola et Luis Henrique occuperaient les côtés en tant que pistons, avec Rongier, Kamara et Guendouzi dans l’entrejeu.

Il reste toutefois une grosse incertitude en attaque. Amine Harit, pour sa première titularisation, pourrait se positionner derrière l’avant-centre, à choisir entre Ünder, que Sampaoli a décrit comme "épuisé" après une trêve qui l’a vu enchaîner les matchs, et le jeune Dieng, qui pourrait avoir sa chance.

Monaco avec Ben Yedder mais sans Volland

Côté monégasque, Niko Kovac devrait reconduire une équipe très similaire à celle qui s’était imposée à Troyes, avant la trêve. Seul Disasi devrait remplacer Maripan en défense, le Chilien étant rentré très tardivement de son rassemblement national. Pour l’accompagner derrière, on devrait retrouver Caio Henrique, Badiashile et Aguilar, devant le gardien Nübel.

Devant, Wissam Ben Yedder, un temps incertain, devrait débuter. Il sera épaulé par Diop, Jean Lucas et Gelson Martins, alors que l’entrejeu sera composé de la paire Tchouaméni-Fofana. Golovin et Sidibé sont d’ores et déjà indisponibles, ce qui limitera les options de Kovac, mais Kevin Volland devrait lui faire son retour sur le banc.

La composition probable de Monaco: Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique – Tchouaméni, Fofana – Martins, Jean Lucas, Diop – Ben Yedder.

La composition probable de l’OM: Mandanda – Saliba, Balerdi, Luan Peres – Lirola, Rongier, Kamara, Guendouzi, Luis Henrique – Harit – Ünder ou Dieng.