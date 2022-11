Monaco-OM: régularité, physique, finition... Comment Golovin a passé un nouveau cap à l'ASM

L’AS Monaco et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche soir en Ligue 1 (20h45) en guise de bouquet final de la 15e journée avant une trêve inédite d’un mois et demi. Absent du Mondial au Qatar, le Russe Aleksandr Golovin pourrait être le principal artificier de ce duel entre prétendants à l’Europe.

Si tous les regards, y compris ceux de Didier Deschamps, seront tournés vers ceux qui iront au Qatar, c’est bien un absent du Mondial qui pourrait briller ce dimanche soir à Louis-II lors du choc Monaco-OM (20h45). Arrivé juste après une Coupe du Monde 2018 enthousiasmante sur ses terres, Aleksandr Golovin (26 ans) brille depuis le début de la saison sous les couleurs monégasques. Le Russe a enfin trouvé la régularité et est épargné par les pépins physiques.

"Ce n’est pas encore Schwarzenegger"

Après avoir manqué 43 matchs sur blessure lors de ses quatre premières saisons sur le Rocher, le Russe n’en a pas loupé un seul lors l’exercice actuel. Seule une suspension pour accumulation de cartons jaunes l’a éloigné des terrains lors de la première journée de Ligue 1, à Strasbourg.

Une régularité obtenue grâce à un physique désormais plus adapté aux exigences de l’élite. "Je plaisantais avec lui au début en disant qu’il avait le corps d’un enfant de 12 ans (rires). Quand tu vois son gabarit maintenant, ce n’est pas encore Schwarzenegger, ce qui n’est pas nécessaire, mais il a beaucoup progressé dans l’endurance et l’explosivité. Je le remercie d’avoir bossé si dur," apprécie Philippe Clément.

Et si Golovin devenait "Goalovin" ?

Le numéro 17 enchaîne donc les matchs malgré la cadence infernale de cette première partie de saison. Avec Caio Henrique, le "Tsar" anime à merveille le couloir gauche du 4-4-2 monégasque. Cerise sur le gâteau, son influence dans le jeu se met à être visible dans les tableaux statistiques. Buteur lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1, contre Angers et Toulouse, “Golo” vient de nettoyer coup sur coup les lucarnes de Yahia Fofana et Maxime Dupé. Auteur de trois réalisations et autant d’offrandes depuis le début de la saison, son entraineur attend encore plus de lui sur cet aspect.

Un duel pour rester au contact du podium

Avec 27 points chacun après quatorze journées, Monégasques et Marseillais sont au coude à coude au classement. La différence de buts permet aux Olympiens (+12) d’être devant les Asémistes (+9) à la quatrième place. Mais qu’importe le résultat du soir, ces deux équipes ne passeront pas la trêve sur le podium du championnat.

Sérieux et appliqués, Lensois et Rennais se sont assurés samedi leurs places juste derrière le PSG, au sommet de la Ligue 1. Si la route est encore longue avec 23 rencontres à disputer au retour du Qatar, l’affiche de ce dimanche va permettre à l’une des deux équipes de revenir à trois points de la deuxième place. Tout reste à faire.