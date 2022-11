OM: pour Tudor, Clauss doit prendre sa non-sélection pour le Mondial comme "un défi"

En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur marseillais Igor Tudor a exprimé sa déception au sujet de Jonathan Clauss, qui méritait selon lui d'être convoqué pour la Coupe du monde 2022. Il espère que son défenseur parviendra rapidement à tourner la page.

Il est sans doute le plus grand perdant de la liste de Didier Deschamps. Même s'il n'a découvert les Bleus qu'au printemps dernier, Jonathan Clauss (30 ans, six sélections) pouvait croire en ses chances d'être à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Mais c'est finalement sans lui que l'équipe de France défendra son titre. Le piston droit marseillais fait directement les frais du changement de système décidé par Deschamps, qui a annoncé mercredi la fin du 3-5-2 et le retour d'une défense à quatre plus classique. "J'ai bien conscience de son immense déception, au même titre que Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Jonathan, le système est en effet la principale raison", s'est justifié le sélectionneur.

En conférence de presse ce jeudi, à trois jours de défier Monaco pour le choc de la 15e journée de Ligue 1, Amine Harit a confirmé la déception de son coéquipier. "Il est déçu, c'est logique que quelqu'un qui a été régulièrement en équipe de France le soit. Mais il est assez professionnel et mûr pour comprendre cette décision", a indiqué le milieu de terrain marocain, qui sera en revanche bien présent au Mondial. Igor Tudor, lui, espère que l'ancien Lensois sera vite capable de tourner la page et de se reconcentrer sur ses performances en club.

Tudor a échangé avec Clauss

"C'est sûr que c'est quelque chose de formidable de jouer une Coupe du monde. C'est une émotion particulière de représenter son pays. Je suis très heureux pour Mattéo et Jordan (Guendouzi et Veretout, qui ont été retenus par Deschamps, ndlr). Je partage la déception de Clauss, il a fait un super début de saison, il méritait d'être sélectionné, mais il faut aussi respecter les choix de Deschamps. J'ai parlé avec Clauss en lui disant qu'il fallait prendre ça comme un défi pour prouver au sélectionneur qu'il s'est trompé et qu'il est capable de faire encore mieux. On ne sait jamais dans la vie ce qui peut être positif au final", a expliqué l'entraîneur croate.

Arrivé l'été dernier du RC Lens, où ses bonnes prestations lui avaient permis de taper dans l'œil de Deschamps, Clauss a déjà disputé 19 matchs depuis le début de la saison, dont les 6 rencontres de la phase de groupes de la Ligue des champions.