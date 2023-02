Monaco-PSG: Kimpembe de retour dans le groupe parisien, Verratti absent surprise

Pour le déplacement à Monaco samedi (17 heures), le PSG ne pourra pas compter sur cinq joueurs (Messi, Mbappé, Verratti, Mukiele, Sanches). En revanche, Presnel Kimpembe fait son grand retour après trois mois d'absence.

Les Parisiens seront amoindris ce samedi pour le déplacement à Monaco, ultime rendez-vous avant de retrouver le Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir (21h sur RMC Sport 1). Le club de la capitale a annoncé ce vendredi les 20 joueurs qui joueront en Principauté pour la 23e journée de Ligue 1.

Comme attendu, Lionel Messi et Kylian Mbappé, blessés, ne sont pas du voyage. L'Argentin est touché aux ischios-jambiers depuis le match de Marseille mercredi mais il sera disponible pour la C1, alors que le Français soigne toujours une lésion de la cuisse gauche. "Concernant Kylian, une communication a été faite. On a parlé d’une indisponibilité de trois semaines. Kylian se soigne. Concernant Leo, il ressent une fatigue musculaire, il reprendra l’entraînement lundi. Leo ne sera pas disponible pour le match contre Monaco", a indiqué Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse.

Verratti absent surprise, le grand retour de Kimpembe

En plus de Nordi Mukiele et Renato Sanches, Marco Verratti est également absent, ce qui constitue une petite surprise. Suspendu deux matchs fermes après son exclusion face à Reims le 29 janvier dernier, l'Italien avait effectué son retour mercredi en Coupe de France. Quelques minutes après la publication du groupe, le PSG a expliqué qu'il souffrait "d'une petite gêne à la hanche gauche et restera en soins ce samedi au centre d'entraînement."

Du côté des bonnes nouvelles, Presnel Kimpembe est lui de retour dans le groupe parisien. Le défenseur central, absent depuis trois mois, avait effectué son retour à l'entraînement collectif le 2 février dernier après avoir soigné une blessure au tendon d'Achille. Un pépin qui l'avait privé de la Coupe du monde au Qatar.