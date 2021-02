PSG-Monaco: Pochettino aligne les héros de Barcelone mais pas Verratti

Mauricio Pochettino a, sans surprise, choisi de reconduire l’équipe victorieuse à Barcelone à l’occasion de la réception de Monaco ce dimanche (21h), au Parc des Princes. Un seul changement: Verratti est sur le banc.

On ne change pas une équipe qui gagne. Mauricio Pochettino est toujours privé de deux de ses principaux atouts, à savoir le Brésilien Neymar et l’Argentin Angel Di Maria. Mais l’absence des deux stars du Paris Saint-Germain ne s’est pas fait remarquer à Barcelone. Car un homme a pris toute la lumière. Et ses responsabilités. Auteur d’un triplé retentissant au Camp Nou mercredi, Kylian Mbappé va enchaîner ce dimanche face à Monaco, son ancien club, dans le choc de la 26e journée de Ligue 1, qui pourrait permettre aux Parisiens de récupérer les commandes du championnat.

Golovin de retour dans le onze de départ

L’international français sera accompagné sur le front de l’attaque de Mauro Icardi et Moise Kean, convaincants eux aussi contre le Barça. En réalité, à l'exception de Marco Verratti, envoyé sur le banc, et remplacé dans le onze par Ander Herrera, c’est toute l’équipe victorieuse du huitième de finale aller de la Ligue des champions qui est reconduite. Ainsi, la charnière centrale Kimpembe-Marquinhos est préservée, tout comme les couloirs, qui seront occupés par Florenzi et Kurzawa. L'Italien est préservé par précaution, après avoir ressenti quelques douleurs au mollet mardi, en fin de rencontre.

L'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac se réjouissait vendredi d’avoir la quasi-totalité de son groupe à disposition, et il en a profité pour aligner une composition proche de son onze type, sans Golovin. Le milieu de terrain n’a pas joué dimanche dernier après avoir ressenti une gêne le matin du match. Aleksandr Golovin s’est bien entraîné depuis, mais ne sera pas titulaire pour autant. Monaco débutera dans un 5-2-3 avec un double pivot Tchouaméni-Fofana, impressionnant à l’aller, qui pourrait encore faire mal au PSG.

Le onze du PSG:

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Paredes, Gueye - Kean, Icardi, Mbappé.

Le onze de Monaco:

Lecomte - Aguilar, Disasi, Maripan, Badiashile, Henrique - Fofana, Tchouaméni- Diop, Ben Yedder, Volland.