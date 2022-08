Monaco-Rennes: "On a encore la tête à la saison dernière", Genesio met ses joueurs sous pression

Mécontent du match nul (1-1) concédé par son équipe Rennes à Monaco, réduit très tôt à dix, l'entraîneur Bruno Genesio pense que ses joueurs se reposent trop sur les acquis de la saison passée.

C’est peu dire que l'entame de saison compliquée du Stade Rennais, annoncé comme l’un des outsiders du championnat de France derrière le PSG, ne plaît guère à Bruno Genesio. Après une défaite (0-1) à domicile contre Lorient en ouverture, les Rouge et Noir ont dû se contenter d’un match nul (1-1) à Monaco, pourtant réduit à dix dès le premier quart d’heure, samedi.

"Au vu du scénario, oui il y a de la frustration. On a ouvert le score à 11 contre 10. Mais en étant lucide, ce n'est pas un score volé par Monaco. Ils ont eu les meilleures occasions et le résultat reflète le match", a reconnu Bruno Genesio en conférence de presse.

"On n'a pas de marge..."

Si Monaco a réussi à faire jeu égal avec les Rennais malgré une infériorité numérique forcément handicapante, les hommes de Genesio ont continué de pousser au retour des vestiaires. Ils ont logiquement ouvert le score par Laborde, à l’issue d’une action sur laquelle la recrue Arnaud Kalimuendo est impliquée. Monaco ne s’est pas écroulé et n’a jamais cessé d’y croire, poussant pour égaliser et arracher un nul qui a la saveur d’une victoire.

"Ce résultat indique aussi peut-être qu'on a encore la tête à la saison dernière, a estimé Bruno Genesio. Le foot de très haut niveau, ce qui est très difficile, c'est de croire qu'on a réussi. Quand on pense qu'on va renouveler ça en faisant moins d'efforts, on se prend les pieds dans le tapis. Je pense qu'on est resté sur nos acquis de la saison dernière. Et comme on n'a pas de marge…"

Bruno Genesio s'est inquiété du manque de variété des offensives de son équipe, qui a beaucoup tiré depuis l’extérieur de la surface en deuxième période, mais il n’a pas voulu noircir le tableau, trouvant au contraire quelques motifs de satisfaction malgré la déception. "Il y a de bonnes choses aussi", a-t-il déclaré. Quant au but encaissé en fin de match, il résume selon lui le match de son équipe, "fait de mauvais choix et de gestes non appropriés".