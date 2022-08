PSG-Montpellier, les compos: le retour du trio Messi-Neymar-Mbappé

De retour de blessure, Kylian Mbappé est titulaire avec le PSG ce samedi pour la réception de Montpellier, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Pour son premier match de la saison, le champion du monde est associé à Lionel Messi et Neymar en attaque.

La MNM est de retour. Privé de Kylian Mbappé pour les deux premiers matchs officiels de la saison, Christophe Galtier récupère le champion du monde pour la réception de Montpellier ce samedi au Parc des Princes (21 heures). Le numéro 7 parisien est aligné en attaque aux côtés de Neymar et Lionel Messi dans le 3-4-1-2 du club de la capitale.

Concernant le reste de la composition, aucune surprise n'est à signaler avec la présence de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos en défense, Gianluigi Donnarumma dans les buts et un milieu Verratti-Vitinha, associés aux pistons Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

>> Suivez PSG-Montpellier en direct

La compo du PSG

Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi - Neymar, Mbappé

Les remplaçants

Navas, Mukiele, Diallo, Bernat, Paredes, Danilo, Sanches, Sarabia, Ekitike

Du côté de Montpellier, Olivier Dall'Oglio doit se passer de Pedro Mendes et Stephy Mavididi, blessés, mais peut compter sur la présence de Wahbi Khazri à la pointe de l'attaque. Le Tunisien sera épaulé par Téjo Savanier derrière lui, Elie Wahi et Faitout Maouassa. Valère Germain prend place sur le banc. Pour son retour à Paris, Mamadou Sakho est titulaire.

La compo de Montpellier

Omlin - Tchato, Sakho, Cozza, Sainte-Luce - Chotard, Ferri, Savanier - Maouassa, Wahi, Khazri

Les remplaçants

Bertaud, Souquet, Cozza, F. Sacko, Fayad, Leroy, Makouana, Nordin, Germain.